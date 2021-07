Otra vez Ricardo Montaner se “equivocó” y rechazó a un talentoso participante en La Voz Argentina

Tal como se ha repetido en otras audiciones, el jurado de “La Voz Argentina” (Telefe) volvió a reconocer un error al rechazar a un participante al que le dieron puros elogios después de su presentación.

Todo ocurrió en la emisión del miércoles, cuando Gonzalo de Zabaleta (25) interpretó “For once in my life” de Stevie Wonder. Pese a lo brillante que cantó, ninguno de los cuatro jurados (Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti) dio vuelta su silla, por lo que el joven quedó eliminado en la fase de audiciones a ciegas.

Como pasó en varias ocasiones, Montaner le pidió al muchacho que interpretara a capela otra canción porque, según él, debería haberse dado vuelta y no lo hizo a tiempo. “Quiero descubrir qué tanto nos equivocamos”, admitió el jurado mayor.

Entonces, Gonzalo, fanático confeso del jazz, sumó su versión breve de “Fly me to the moon” de Frank Sinatra. Tras los aplausos, Ricardo insistió en su error y se excusó diciendo: “Nos equivocamos. El problema que tuviste fue que llegaste, cantaste, estabas muy asustado, te traicionó el nervio y no pasaste”.

“Pero yo te voy a decir algo. Tienes una voz de crooner espectacular, un tipo que para donde quieras girar te va a ir espectacular, sobre todo haciendo este tipo de música. Espero que te vaya extraordinariamente bien en tu camino porque eres muy bueno. Fallamos”, añadió Montaner.

Gonzalo de Zabaleta se llevó grandes elogios en las redes sociales, donde los usuarios y televidentes expresaron su indignación contra el jurado de “La Voz Argentina” debido a la excusa de “equivocarse” sin dar motivos justificables.