¡Otra versión! En Intrusos aseguraron que a Pepe Cibrián lo echaron del Cantando y se puso a llorar

Luego de que el mismo Pepito Cibrián informara a través de su cuenta de Twitter que debe permancer aislado por un caso cercano de coronavirus en una enfermera que asiste a su tía que vive con él, Jorge Rial dio otra información muy diferente a lo que se sabía sobre el jurado del Cantando.

“Lamentablemente una de las personas que trabaja en casa a cargo de mi tía Carmen de 90 años comenzó a sentir síntimas de Covid-19. Se sometió a un hisopado que el día de ayer confirmó como positivo, por eso toda la familia deberá mantener estricta cuarentena hasta cumplir los días de aislamiento correspondiente. Esto impide cumplir mi rol de jurado en el Cantando pero sí con mi responsabilidad civil como ciudadano. Agradezco el cariño de todos. Disfruté mucho mi paso por el Cantando. Decidí retirarme agradeciendo el afecto de la producción que se ha comportado impecablemente conmigo”, aseguró Cibrián en las redes a modo de comunicado.

Sin embargo Jorge Rial en “Intrusos” (América) dio otra información: “Lo de pepito Cibrian la verdad es que lo limpiaron, lo dinamitaron, se lo sacaron de encima; básicamente, lo rajaron”, comenzó diciendo el conductor.

Luego Rodrigo Lusssich agregó: “Si lo echaron es por hombre grande , para traer a alguien que haga el trabajo sucio que él no hizo que es poner menos uno, menos dos, menos cuatro para hacer llorar más a los participantes, y el que se fue llorando fue él de LaFlia”.

Luego Rial volvió a sumar información: “Él pidió denme por favor dos semanas más y me voy a acomodar a lo que me piden. Le pidieron sangre, pelea, pinchar a los participantes para que lloren. Saben que el canto no es el fuerte de los que están ahí y tienen que ir por ese lado, y está bien, porque al fin y al cabo es un concurso de famosos, talento es un palabra un poco grande para los que queden ahí”, disparó el conductor.

“Sin ánimos peyorativos, pero es un programa de chimentos con gente que canta, sin desmerecer los programas que hacemos nosotros, pero eso es lo que es este Cantando. Necesitan un Polino y por eso van a llevar a Polino. Podrán hacerlo rotar con Mediavilla, pero necesitan a un Polino”, dijo Rial y agregó: “En este programa más allá de exigente tenés que tener un poco de mala leche, y Pepito se sentía súper raro en el ambiente y se lo notaba”, dijo el periodista acerca de los códigos que manejan dentro de la productora de Tinelli.

Guido Záffora sumó: “Es cierto lo del tema de la tía, ahora vive en Pilar con él, tiene 90 años está mal, a la noche me mandó un mensaje y me contó todo. Al final él me habla de la decisión que tomó la producción. Él se había tomado dos días, pero fue una decisión de la productora”.

Finalmente Rial dio por terminado el tema sin antes decir: “Pepito no encajaba en el esquema y lo limpiaron”.