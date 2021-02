Osvaldo Laport contó una bizarra anécdota que vivió con Silvio Berlusconi

Como cada noche Jey Mammon recibe a figuras en su living y, en esta oportunidad fue Osvaldo Laport quien se sentó en el sofá de las estrellas.

Entre muchas historias y recuerdos de su Uruguay natal y Argentina, el actor relató con lujo de detalles las desopilantes anécdotas que vivió con el ex Jefe de Gobierno -o Presidente del consejo de Ministros- de Italia Silvio Berlusconi.

Laport conoció al político cuando estaba en campaña y las novelas que protagonizaba el actor eran un éxito en tierras europeas: “Se habían abierto las fronteras, en el buen sentido, entonces se podían exportar productos y él fue uno de los capitales extranjeros que apoyó y aportó, junto con Omar Romay, el hijo de Alejandro, del Zar… Bueno, se hicieron varias producciones”, recordó Laport.

Luego Jey le preguntó si eran cercanos y el invitado dijo: “No éramos amigos, pero cuando él estaba en campaña me convocó, y creo que a Luisa también, no para que formara parte de una lista porque no estaba nacionalizado, pero sí a él mediáticamente le aportaba. En ese momento, en Italia éramos Napoleón y yo. Era tremendo. Viajábamos quince o vente días y grabábamos copetes para Navidad, me disfrazaban de huevo de Pascua, de Papá Noel, del Rey Mago…”, recordó Osvaldo ante la sorpresa de todos los presentes.