“Osito”, la participante de “Gran Hermano 2007, logró reinventarse para trabajar durante la cuarentena

"Gran Hermano 2007″ fue una de las ediciones del reality show que más marcaron a la audiencia argentina. A pesar de haber pasado 13 años, muchos recuerdan a la mayoría de los participantes de aquella edición que tuvo como ganadora a Marianella Mirra.

Recordada por estar siempre acompañada de un peluche, que le valió su apodo y la creación de la canción “El beso del Osito”, y por su intenso romance con Jonathan Diéguez, otro participante del reality, Jésica “Osito” Gómez quiere volver a estar en televisión, según Diario Show.

Jésica Gómez tuvo un intenso romance con Jonathan Diéguez en el reality show. gentileza

“Amo la televisión. Cualquier formato me divierte muchísimo porque me metí a un reality por eso mismo, porque me encanta la televisión, me encanta el mundo del espectáculo, me encanta actuar. Me parece fascinante la idea de poder participar y, sobre todo, poder trabajar de lo que me gusta. También, que eso te abra otras puertas me parece hermoso”, declaró convencida.

Además, admitió que le encantaría ser parte del “Cantando 2020” y es por eso que está semana participó del casting que se realiza en “Mujeres de eltrece” con el fin de incorporar nuevos talentos. “Quiero entrar al Cantando porque en casa somos fanáticos de Esmeralda Mitre. Soy actriz y no cantante pero quiero probar”, manifestó entusiasmada antes de cantar un tema de la obra “Cabaret”. No obstante, todas las jurados eligieron a otros participantes y Osito no pudo concretar su sueño de sumarse al certamen de canto.

Consultada sobre qué opina de este programa que presentó LaFlia en medio de la pandemia, opinó: “Me parece extraño ver un formato así sin Marcelo Tinelli, siempre soné con estar en su pista. Y fueron muchos de los participantes de Gran Hermano, se lo comenté a él en una ocasión en forma de joda. Ponen a un montón de participantes de Gran Hermano y yo no había ido nunca”.

El confinamiento, producto de la pandemia por coronavirus, obligó a muchos a mudar su trabajo artístico a las redes sociales y “Osito” fue una de ellos. No hay dudas de que Tik Tok se transformó en la red social con mayor actividad durante la cuarentena y es ahí donde Gómez reapareció con el recordado tema. “Subieron el tema a Tik Tok y me pareció divertido hacer un dúo con la imagen de aquel momento en Gran Hermano”, resaltó la actriz sobre el video que ya lleva acumulado más de 100 mil reproducciones en esa plataforma.

“Me ofrecieron hacer en la cuarentena un remixado de ‘El beso del Osito’, pero por este tema de no podernos encontrarnos está un poco dilatado, pero me divierte la idea de hacerlo”, adelantó.

Más allá de la popularidad que ganó por la canción, Jésica se las ha rebuscado a lo largo de estos años para continuar con su carrera como actriz e incluso se abrió a otras posibilidades ya que empezó la cuarentena “para atrás” a raíz de las complicaciones que trajó el Covid-19 para el ambiente artístico. “Estoy haciendo producción de cine, preproducción porque estamos con todo esto de que no se activaron los protocolos y seguimos esperando. Vamos a ver si este año ya podemos filmar. También voy a actuar en una película argentina, una comedia”, detalló.

Y agregó: “Trabajo desde mi casa con mi pareja que es humorista. Estoy asistiéndolo y produciéndolo de distintas formas. También estoy preparando una marca de indumentaria infantil, que va a llevar el nombre de nuestro hijo”. Actualmente es representante de su pareja, Santiago Domínguez, que formó parte del grupo humorístico “Americones”, y con quien tuvo a Kalel, su hijo de 4 años.

En los últimos años, Gómez formó parte de algunas obras de Microteatro junto a Griselda Sánchez, también participante de " Gran Hermano 2007″ y a quien considera como su hermana. Además, fue asistente del productor Aldo Funes por un largo tiempo.