Oscar Mediavilla sintió la presión a la hora de poner su nota a la favorita de Tinelli

Si hay un jurado exquisito en el Cantando 2020, ese es Oscar Mediavilla. El productor musical ha dejado en claro más de una vez que va en busca de la excelencia y que no se conforma con menos. Por eso a la hora de sus devoluciones no tiene problema en corregir lo necesario. Pero la nota ya es un tema distinto, y esta vuelta se pudo ver al jurado nervioso frente a la decisión que tenía que tomar.

Esmeralda Mitre fue salvada por el voto del público en la última gala, y aunque regresó a la pista victoriosa con una previa a su presentación, no todos los jurados están convencidos de que tenga que permanecer en el lugar. Junto a su compañero, Nell Valenti, y lookeados de violeta, la performance fue bastante acertada y aprobada por Nacha Guevara y Karina La Princesita.

A Mediavilla no le convenció, pero le pesaban las palabras que publicó Marcelo Tinelli al señalar a Esmeralda como ‘su favorita’ en Instagram: “Yo sé que lo twitteé y me preguntan ‘¿tanto te gusta Esmeralda Mitre’. Sí, y acá está el participante que más me gusta. Para mí, ¡la candidata a ganar Cantando 2020!”.

Tales fueron los nervios que pidió el corte a Laurita Fernández y Ángel de Brito: “No me estoy sintiendo bien”. Pero a la vuelta y después de tomar aire, se tomó la situación a chiste: “Si le pongo una nota que no le gusta a Marcelo, me echa”.

Al final le ganó su genio crítico y le puso un cuatro a la pareja, aunque advirtió que si mañana no lo veían entre el jurado todos se darían cuenta de “la mano negra que hay detrás de todo esto”.