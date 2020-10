Oscar Mediavilla reconoció que trató mal a Alex Caniggia y le pidió disculpas

Este jueves en la pista del “Cantando por un Sueño” (El Trece) se vivió un momento tenso por un cruce inesperado entre Oscar Mediavilla y Alexander Caniggia cuando el músico debió dar la devolución al joven que interpretó e intentó imitar a El Potro Rodrigo.

Mediavilla harto de la actitud soberbia del participante, lo trató de “tonto, zarpado y guarango”, pero el hermano de Charlotte no se quedó callada y contestó fulminando a la pareja de Patricia Sosa al aire.

Luego de la discusión, las redes sociales hablaron del tema y sorprendido por la repercusión alcanzada, Oscar Mediavilla realizó una publicación en su cuenta de Twitter y realizó un pedido de disculpas públicas.

El mea culpa del jurado luego de la pelea con Caniggia

“Estuve mal con el exabrupto final de mi conversación con este chico, pero realmente no escucha, no deja hablar y es tan maleducado y caprichoso que me sacó de mi eje. Lo siento mucho”, se lamentó Oscar en la red del pajarito.