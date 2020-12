Oscar Mediavilla apunta contra Karina La Princesita: “Metió dos o tres temas”

En medio de una polémica relación, Karina La Princesita y Oscar Mediavilla parecen no dar descanso cuando se trata de atacar y hablar del otro. Ambos son jurados del Cantando 2020 y en más de una ocasión los participantes deben esperar sus puntajes porque se han envuelto en una pelea que solo frena un vidrio de acrílico. Entre idas y vueltas, más una amenaza de Mediavilla de abandonar el certamen, el productor musical se refirió ahora a la carrera de la cantante de cumbia.

“Es una cantante que tuvo la suerte de meter dos o tres canciones, y está bien, nada más”, fue una de las tantas declaraciones que Oscar hizo a Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce en su entrevista en La Previa del Cantando. Cuando explicaba que cantantes del certamen como Tyago Griffo, Rodrigo Tapari y Ángela Leiva eran muy buenos y hasta estaba dispuesto a producirles un disco. “Son cantantes increíbles”, comenzó diciendo para comparar el desempeño de los concursantes con la carrera de una que ya es jurado.

Remarcó también que, si de él dependiera, no le produciría un disco a Karina. “El papa del Kun Agüero me pidió que le produzca un disco a Karina”, dijo recordando. Mencionó incluso una vez en que ella le consultó para un nuevo disco, tratando de salir del ámbito de la cumbia, todo se trataría de un trabajo de a poco. Pero la anécdota no trascendió de allí.

“Yo no quiero contar sus discos y menospreciar su trabajo”, dijo entonces. Karina carga en su carrera con siete discos de estudio, el último sacado en 2017, “Mujeres”. Acto seguido, Mediavilla se refirió a la entrada de La Princesita al colectivo que logró entrar al Teatro Colón, Las Elegidas. Ante el recuerdo de Sánchez, el productor terminó declarando: “Costó también esa entrada. Trabajamos para que esté en el Colón porque en un principio no iba a estar, pero al final hubo dos cantantes que la ayudaron para que pueda participar: Patricia Sosa (su mujer) y Lucía Galán”.