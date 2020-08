“Nunca fuimos amigas”, dijo Ivana Nadal frente a las acusaciones de “icardear” a Nati Jota

Ivana Nadal escogió las historias de Instagram para referirse públicamente a su noviazgo con Bruno Siri y a la relación que tiene Nati Jota, la ex del joven. Al conocerse que la morocha está en pareja, se la señaló como la nueva Icardi, dado que ambas mediáticas se han mostrado juntas en varios programas.

Sobre la “icardiada” que le adjudican, Ivana aclaró: “Por supuesto estoy recibiendo un montón de mensajes. Solamente les quiero decir una cosa, que me parece clave en todo este asunto. Siempre prediqué el amor y es por ahí donde voy, por cómo me manejo en la vida y por eso conozco gente linda. Por eso mi corazón se hace más grande y estoy cada día más confiada en lo que soy. Con toda la agresión que me están dando a mí lo que hacen es sentirse mal ustedes. Yo estoy segura en lo que hago y cómo me manejo en la vida”.

En las grabaciones, la morocha se refiere a “información distorsionada” y “cosas que no son reales: “Para todos que tienen tantas dudas de mi supuesta amistad con Nati. No somos amigas, nunca lo fuimos. Somos compañeras de trabajo, que ni siquiera trabajamos juntas”.

Y remarcó: “Las veces que nos vimos en la vida son contadas con una mano. La foto que usan para decir que somos amigas la sacó mi productora para mi programa ‘Juegan ellas'. Le hice una entrevista, la pueden ver si quieren y fue todo laboral. Estaba todo previamente hablado”.

“Nati sabía todo, ya lo habíamos hablado. Calmensé y usen sus vidas para cosas productivas. Todo lo que están escribiendo con odio y con tanta cizaña, a ver si yo me siento un poquito peor es para que ustedes se sientan un poco mejor. Me da pena por ustedes”, soltó Nadal en su cuenta de Instagram.

Al final de su descargo, la conductora precisó: “Hay un tema que es la apropiación de la gente. Yo no soy ahora la dueña de Bruno, ni Bruno es mi dueño y nunca tuvimos un dueño. Lo importante en el amor es saber que somos seres únicos y libres”.