¿Nuevo novio? Flor Vigna desmintió los rumores de romance con Coscu y fue clara con su situación sentimental

Tras su separación de Nico Occhiato, Flor Vigna habló de su situación sentimental y descartó estar saliendo con el streamer Martín Perez Di Salvo, más conocido como Coscu. Sin embargo, la actriz reveló que le gusta solo una persona y deslizó que está saliendo con alguien de quien no quiso dar pistas.

La artista habló en un móvil de La Previa de La Academia y cuando le preguntaron si sobre su situación sentimental. “Me gusta uno y me gusta ese solo”, dijo y negó que sea una persona conocida. Además, se mostró muy tranquila con esta persona que “entendió” su ritmo de vida.

“A mí me gusta flashear con una sola persona... irme a soñar con una sola persona. Y después si es un pelotu... bueno. Capaz te haces toda la fantasía y después, al final... no funciona”, explicó acerca de por qué no cuenta con quién está saliendo.

Coscu es el streamer con quien vincularon a Flor Vigna. Coscu

“A mí me pasa que me han descubierto todos los amores que tuve y después una se siente medio mal. Capaz la gente en la calle te pregunta buena onda ‘¿cómo vas con tal...?’ Y una todavía está con su corazoncito entendiendo la situación y te sentís medio fracasada en el amor. Sale una relación a la luz y después tal vez no funciona”, dijo sobre su silencio.

“Está todo súper verde, no nos podemos ver tanto. Pero me gusta él. ¿Qué le voy a hacer?”, cerró Flor Vigna.