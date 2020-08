Nuevo canje insólito de Vicky Xipolitakis: “Yo solo uso oro, ¿tenés?”

Hace poco, Vicky Xipolitakis estuvo en boca de todos por la filtración de audios de WhatsApp que le envió a un almacén para pedirle canjes por distintos productos. “Calditos para sopas, leche larga vida, agua mineral baja en sodio, queso untable, yogur, pan negro, galletitas, aceite, azúcar, arroz, atún, queso rallado, turrón y pilas”, mencionaba en los mensajes.

En esta oportunidad, la griega volvió a tomar notoriedad por el acuerdo que intentó cerrar con una joyería. Ángel de Brito compartió en su cuenta de Twitter la conversación que mantuvo con el dueño del emprendimiento, según TN.

“Que hermosas las cosas que tiene, ¿hacen canje?”, pregunta Vicky en el chat con la empresa en cuestión. “Hola, ¿cómo estás? ¡Muchas gracias! Sí, puedo enviarte algunas cosas. ¿Te gustó algo en especial?”, le responden. “Yo solo uso oro, ¿tenés?”, le aclara la exvedette.

Pese al intercambio de mensajes en Instagram, la griega y el dueño de la joyería no lograron llegar a un entendimiento. “No, ¡qué pena! Yo trabajo plata rodinada, que simula ser oro”, le explica el responsable de la marca.

Al parecer, Vicky está muy activa en las redes sociales buscando generar intercambios con diferentes negocios. Ángel también mostró en su Twitter el descargo de un emprendedor que se sintió defraudado por la modelo.

“Hola Ángel, disculpa el atrevimiento. A nosotros también Vicky Xipolitakis nos pidió para hacer canje de sahumerios. Le mandamos productos dos veces. La primera vez no nos atendió. Pactamos un horario y nos dejó esperando media hora. Después, cuando Ie volvimos a mandar, nos dijo que Ia bolsa era muy chica y que no nos podía hacer publicidad por eso. Solo nos copió nuestro feed, ni gracias puso”, fue el testimonio que le llegó al conductor de Los ángeles de la mañana.

Después del escándalo por los canjes, la mediática, que vive en un piso de Recoleta con su bebé, explicó que está pasando por un momento difícil económicamente porque hace un año y medio que no tiene trabajo. “Con la ayuda de los canjes y la colaboración de mi familia, hoy no le falta nada a mi hijo. Desafortunadamente, yo no tengo ningún ingreso”, dijo la mediática.

Mientras intenta arreglárselas para vivir, Vicky se prepara para enfrentar a su exmarido en la Justicia. Hasta ahora, Javier Naselli tiene que pagarle 50 mil pesos por mes, la mitad del alquiler del departamento donde viven, la mitad de los impuestos y la prepaga. Sin embargo, la griega por más: quiere que su ex aporte en relación a los ingresos mensuales que él tiene, que según trascendió serían de 500 mil dólares.