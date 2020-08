Nuevo cambio de vida para Calu Rivero: ahora vive en una granja de animales rescatados

La vida de Calu Rivero en los últimos meses ha sido una constante evolución. Desde que abandonó Buenos Aires en medio del escándalo con Juan Darthés y se instaló en Nueva York, los cambios han sido un hábito en la actriz. Ahora, adoptó una medida más cercana a su nueva filosofía y su activa defensa de los animales y contra el especismo y se mudó a una granja.

“Dignity”, como pidió que se la llame, compartió en su cuenta de Instagram su decisión de abandonar la metrópolis para trasladarse a un “santuario” ubicado casi en el límite con el estado de Pensilvania: “Si a las nuevas aventuras. Hace aproximadamente 15 días me mude a @tamerlainesanctuary. Un santuario de animales rescatados”, escribió.

En el posteo compartió algunas imágenes en las que se le puede ver en contacto con gatos, cerdos, vacas, caballos y cabras a los que alimenta e incluso besa y abraza sin temor.

“La naturaleza no para de enseñarme cosas, y yo sigo aprendiendo. Estoy agradecida y también deseo poder compartir con ustedes esta experiencia única”, continuó su mensaje.

Y para cerrar, también contó que se abrió un canal de Youtube en el que tiene pensado compartir cómo es su nueva vida: “Honestamente no se como mostrarlo. Me gustaría que me ayuden a encontrar la mejor manera, tengo tanto contenido”, les pidió a sus seguidores.

Desde hace algunos meses, Calu ya se mostraba lejos del ruido y las luces de la ciudad y más cerca de la naturaleza. Compartiendo con distintas personas experiencias en diferentes escenarios de la costa Este de Estados Unidos.