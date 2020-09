Nueva teoría asegura que Neil Buchanan de “Art Attack” es Banksy

Siendo reconocido por sus grandes obras de arte callejero, Banksy se ganó gran repercusión a nivel internacional. Aunque su identidad se desconoce, en las últimas horas nació una teoría que asegura que el presentador de “Art Attack” Neil Buchanan estaría detrás del famoso grafitero.

Las obras de este enigmático artista suelen hallarse en parte de los suburbios de Inglaterra y otras ciudades del mundo, hasta suelen ser parte de algunos recorridos turísticos por el gran valor que tienen sus trabajos. Pero su verdadero nombre se mantiene oculto ya que el grafiti es ilegal en varias regiones donde despliega su talento, según Diario Show.

Sin embargo, a partir de un hilo de Twitter de la cuenta @ScouseMan_ surgió el rumor que revelaría que se trata del ejecutor de los “atacazos artísticos” en el programa de manualidades de Disney. “Acabo de escuchar que se rumorea que Neil Buchanan es Banksy”, escribió el usuario.

Una obra de Banksy gentileza

Para sustentar la idea detalló: “Es músico y el arte ha continuado en las ciudades en donde ha dado shows”. Buchanan integra además una banda de heavy metal llamada Marseille.

La teoría sobre la identidad de Banksy que apunta a Neil Buchanan gentileza

La ola del chimento creció tanto que el cerebro del ciclo infantil debió salir a desmentirlo. A través de su sitio web publicó un comunicado en el que aclaró: “Neil Buchanan no es Banksy. Hemos recibido una avalancha de consultas durante el fin de semana con respecto a la historia actual de las redes sociales. Desafortunadamente, este sitio web no tiene la infraestructura necesaria para responder a todas estas consultas de forma individual, sin embargo, podemos confirmar que no hay nada de cierto en el rumor”.

El comunicado de Neil Buchanan. gentileza

Para descartar cualquier trascendido, la página aseguró que “Neil pasó la cuarentena con miembros vulnerables de su familia y ahora se está preparando para lanzar su nueva colección de arte en 2021”.