Nicolás Magaldi vs. Viviana Canosa, la nueva interna en Canal 9

Luego de la denuncia entre Susana Roccasalvo y Lio Pecoraro por hostigamiento, ahora se suma un nuevo conflicto pero, en esta oportunidad entre Nicolás Magaldi y Viviana Canosa.

Todo surgió a partir del cuestionado momento que Canosa realizó en su programa “Nada Personal” al beber de una botella de plástico y asegurar que ella se cuidaba del COVID 19 con dióxido de cloro.

Más allá de la polémica, esa sustancia puede ser nociva para la salud y además no cura el coronavirus.

La conductora dijo: “Vamos a despedirnos, voy a tomar un poco de mi CDS... Oxigena la sangre, viene divino. Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago. Chau, los quiero, hasta mañana”.

Ante esto, el conductor de El Show del problema, Nicolás Magaldi opinó de lo sucedido en el canal donde tiene su programa: “Esto es muy importante. Repudio el comportamiento de @vivicanosaok con esto y también la ruptura del distanciamiento social. Reclamar libertad no es promover lo que está mal. Eso también causa daño y es grave”, escribió el sanjuanino en Twitter junto a un comunicado del ANMAT recomendando no consumir medicamentos no autorizados.

Horas antes Jorge Rial, en un tono más leve, también se refirió al tema de la ex panelista de Intrusos: “Ah me traje la botella para tomar después el cloro al aire yo también… “¡Mamadera! Yo no lo puedo creer. Hay que tener cuidado, los comunicadores sobre todo. ¡Viviana no hagas más eso!”, concluyó.