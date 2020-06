¡Nueva denuncia contra Samanta! La participante de Bake Off ahora es acusada por estafa

Un nuevo escándalo se suma al curriculum de Samanta Casais, la participante de “Bake Off” (Telefé) quien fue acusada de ser pastelera profesional y mentir en la selección de los participantes al reallity.

En esta oportunidad, un hombre llamado Abel Cancela comentó en “Intrusos” (América) haber sido estafado por Casais que también es su cuñada. Al parecer la empleada administrativa le vendió a Cancela un local suyo en San Telmo y fue estafado.

La participante del reallity de pastelería que dice no tener experiencia, tenía un negocio de tortas llamado “La Flor más dulce” y allí, según el denunciante, trabajaba Valeria (su ex pareja) y cuñada de Samanta.

“Vivíamos a cuatro cuadras todos, para ese momento no conocía a nadie todavía. Después de pasar un tiempo de estar con Valeria, yo me voy de la señal para la que trabajaba y ella de la panadería porque laburaba muchas horas. Como a mí también me gusta la gastronomía, le dije de ponernos algo juntos. Pero no nos daba la plata y vimos de sacar un crédito”, comenzó relatando el hombre y agregó: “En ese momento, apareció el marido de Samanta y me ofreció el local de ellos'.

“Me dice mi cuñado (marido de Samanta) te lo vendo yo. Vendo el local, ¿no lo querés comprar? en vez de sacar crédito era darle efectivo. El negocio estaba impecable, lindísimo. Habían hecho un local hermoso, pero con detalles, cosas que no funcionaban algunas cosas más viejas que otras. Cuando hicimos la tasación de todo, me dieron un número, y cuando me hago cargo del local me empiezo a encontrar con que había cosas rotas”.

"¿Por qué salta todo esto? ella nunca me dijo que era la dueña del negocio. El papel que está pegado en la vidriera, dice mi nombre con mi cuit. ¿Por qué no se hizo cargo? O sea el negocio me lo vendió mi cuñado y la dueña era Samanta", explicó indignado Cancela.

Finalmente Abel contó cómo fue estafado por Casais y su marido: “Me llama un tipo diciendo que quería hablar con el dueño del local, yo le explico que era yo, que me lo habían vendido el 14 de febrero y él me dice que se lo vendieron el 23 de octubre del 2017. Esta persona me llama sabiendo la situación y claramente tenía prioridad sobre mi compra”, culminó.