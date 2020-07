Novaresio se comprometió y anunció la fecha de su boda

Durante esta cuarentena nos hemos enterado de muchas parejas que fracasan y se separan pero... ¿qué hay de las que son más felices que antes del aislamiento? Son muchos los novios que se unieron más y como ejemplo está Luis Novaresio y Braulio Bauab.

La pareja anunció su compromiso en medio del encierro y prometieron casarse apenas termine el aislamiento social obligatorio. Así lo anunciaron en una nota para la revista Caras.

Gentileza Revista Caras

En la entrevista, la pareja dijo que a mediados de junio, el novio del periodista tomó la iniciativa de llevar su relación un escalón más arriba. Sobre ese momento, Novaresio confió: “Me dio el estuche con los anillos y entré a llorar”; a lo que Bauab agregó: “Esto tiene que ver con todo lo que surgió con la convivencia... empezó como algo forzado por el coronavirus pero resultó ser muy placentera”.

“Los anillos tienen inscripciones muy íntimas que tienen que ver con las pequeñas cosas que van construyendo una historia de amor. El anillo mío dice: ‘Callate Benedetti’, porque todos los días cuando se va temprano a la radio, Luis me deja una cartita de amor. Tengo un sobre enorme con todas”, reveló Braulio, y Novaresio lo interrumpió: “Generalmente no me gusta nada de lo que le escribo, pero una vez escribí algo que me gustó mucho. El después lo enmarcó, lo puso en un cuadro que colgó en su dormitorio. Pero otras veces le dije alguna obviedad, de esas que salen en los sobrecitos de azúcar, y me dijo que era algo muy cursi. Entonces yo lo miré y le dije: ‘Callate Benedetti’, como si él fuera Mario Benedetti y me gastaba a mí por lo que le escribí (Risas). El anillo mío dice: ‘Churro moi’, porque él a mí me dice ‘Churro’. O sea que sería ‘Churro mío’. Son códigos entre nosotros, complicidades”.

“Nos vamos a casar y, cuando se pueda, haremos una mega fiesta. Será una celebración judía”, confiaron. Lo cierto es que Luis y Braulio siguen apostando al amor y compartir más experiencias juntos.