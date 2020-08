Noelia Marzol y la verdadera razón para no aceptar ser parte del “Cantando 2020”

Desde que comenzó la cuarentena en Argentina, muchos los programas en la TV de aire desembarcaron para modificar la grilla y regalar alegría a la gente. Uno de los hallazgos es el Cantando 2020, reality que comenzó hace semanas pero promete nuevas incorporaciones a lo largo del ciclo. Como la de Mica Viciconte, enemiga declarada de Laurita Fernández y la talentosa novia del soñador de Esmeralda Mitre, Melina de Piano.

En ese contexto, la actriz y bailarina Noelia Marzol, integrante de Sex Virtual con una experiencia multiplataforma que se reinventa todos los días, fue consultada sobre sus ganas de sumarse al popular ciclo. Una oferta que muchos aceptarían sin pensar pero que no sería el caso de Noelia, cuya respuesta durante un Instagram Live con Caras Digital, no dio lugar a la duda, según TN.

“La verdad es que yo cantando soy muy mala. Entonces no quisiera tener ni una mínima participación porque realmente me cuesta muchísimo que la gente sepa que yo soy bailarina y me preparé un montón de tiempo. Entonces exponerme desde ese lugar, sería al pepe”, argumentó.

Sin embargo, admitió que sigue el programa como espectadora y se animó a calificar a su compañero de elenco en Sex, Agustín “Cachete” Sierra sin piedad. “Cachete es pésimo cantando. Lo amamos a Cachete. Pero está más para el Bailando. Igual me parece que está buenísimo y se está divirtiendo un montón. Creo que justamente lo más jugoso del programa es la gente que no canta bien. Yo me muero de risa y él aparte se ríe del mismo y eso es lo mejor”.

Respecto al postergado Bailando 2020, del que hoy en día poco y nada se sabe, confirmó que estuvo convocada pero todo se diluyó. “Ya era como el quinto Bailando que iba a hacer pero de todas maneras lo hubiera hecho. Después empezaron que sí, que no y eso quedó en la nada”.

Soltera, después de tomarse un impasse con su pareja Ramiro Arias quien abandonó el hogar por pedido de la bailarina, Marzol se centra en el trabajo a la espera de poder sumarse a nuevos proyectos si es que se realiza la temporada de verano 2021.