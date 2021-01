Noelia Marzol sigue rompiendo estereotipos del embarazo: “No nos convertimos en una ameba”

En diálogo con “Por si las moscas”, Noelia Marzol hizo importantes declaraciones respecto a su posición de la mujer embarazada y las críticas que recibe por mostrar su cuerpo. Sensualidad y embarazo van, para ella, totalmente de la mano, y su participación en “SEX” es solo la muestra.

“Todavía hay gente que me critica. La mujer no se tiene que convertir en una ameba para cuidar su embarazo, salvo que la indicación médica sea que es un embarazo de riesgo”, contaba la bailarina que espera un bebe con su novio Ramiro Arias, futbolista de Quilmes, y se encuentra ya casi a la mitad de su embarazo. “Todavía hay gente que me critica por mostrar mi cuerpo estando embarazada, pero también recibo mucha buena onda y aprendemos a que la maternidad es compatible con el trabajo, el estudio y muchas cosas que tienen que ver con la vida de la mujer”, aseguró.

Luego de confirmar que lleva todos los controles médicos y que se le ha permitido mantenerse en actividad, Noelia explicó que “la realidad es que está mal culpar siempre a las madres por las pérdidas de los bebés, que además por lo general suelen ser errores genéticos por cuestiones de padre y madre, no errores de la mujer”.

Sobre su futuro laboral expresó: “Lo ideal sería seguir trabajando los nueve meses acomodando las coreografías a lo que me diga el médico y a lo que me permita la panza. Si no, seguiré haciendo hasta donde se pueda”.

Postales de su última presentación.

Ella misma compartió las fotos en sus redes.

Noelia ya se ha dedicado a defender su posición.

La sexualidad y el embarazo según Noelia Marzol

“Hay una presión fuerte sobre ser madre, y todo lo que se supone que dejas de ser al ser madre”, comenzó explicando una de las protagonistas de la obra de Jose María Muscari. “Y la verdad es que no te convertís en una sola cosa, podés seguir siendo sexy, podés seguir teniendo deseo sexual, seguís siendo mujer y te pasa de todo. Esta fue la idea que me llevó a seguir haciendo SEX”, dijo sobre su determinación en la obra.

Noelia admite que parte del vestuario ya no le entra.

“Es verdad que me cambió el cuerpo: no me entran las tangas. Pero entiendo que es un periodo de tiempo en que el cuerpo se amolda a algo nuevo. No permitirse engordar un gramo es ilógico”, dijo sin dejar de lado la realidad de un cambio natural que viene con el embarazo.

Pero respecto a este punto, resaltó la importancia del apoyo de su pareja” “Por suerte me ayuda mi pareja, que no para de repetirme lo linda que estoy y que le encantan mis nuevas curvas. Y que al público no le importa si tengo más celulitis, estrías o lo que sea”.