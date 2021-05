Noelia Marzol confesó que Luis Miguel intentó seducirla y ella lo rechazó

A punto de convertirse en madre por primera, Noelia Marzol visitó a Florencia Peña en su programa de Telefé “Flor de Equipo” y, además de contar las novedades de su estado, debió pasar por el cuestionario del “Intragable” en donde nadie puede mentir sobre las preguntas de la conductora.

Casada con Ramiro Arias, la actriz de “Sex Vivi tu Experiencia”, tuvo antes otras relaciones sentimentales y propuestas de todo tipo que, según ella supo manejar con inteligencia.

En medio del juego, Marley envió un mensaje y dijo: “Quiero que Noelia cuente aquella vez con Luis Miguel”. Ante el comentario del padre de Mirko, la rubia comenzó a reír y no le quedó otra que contestar y completar el pedido del conductor.

“Cuando él venía a la Argentina me llamaba por teléfono y generalmente yo pasaba todo el día con él. Estaba el hermano de él y almorzábamos, merendábamos, cenábamos. Él se quedó diez días y todas las noches armábamos cosas para hacer”, dijo Marley a través de una comunicación virtual.

Luego agregó: “Un día fue Florencia y un día fue Noelia porque él quería aprender a bailar tango. La llevé a Noelia y a otra famosa, una morocha que no voy a nombrar por si no quiere ser nombrada. A él le gustó Noelia, no la morocha, pero Noelia le cortó el rostro porque había ido a bailar un tango y no le importaba más que eso”, dijo Marley entre risas.

“Después Luis Miguel me pidió el teléfono de Noelia, yo se lo paso y ella pensó que era una cargada mía. Unos días después la llama desde Estados Unidos y ella lo maltrata pensando que era yo. Le dijo de todo. Después ella me llama y me dice ‘cortala con tus llamados y tus bromas’. Era Luis Miguel de verdad y la bestia le dijo cualquier barbaridad”, sumó el presentador divertido.

En ese momento Noelia dijo sobre el relato de Marley: “Yo era muy joven y recién arrancaba a trabajar. Pasaron 20 años, si hubiera estado con él lo podría decir, pero no. Yo recién comenzaba y él ya casi era ‘Luis Miguel, el antiguo’”.

“Cuando Marley me invitó yo estaba re excitada. Imaginate que te dicen de ir a comer con Madonna. Vamos con cualquier artista internacional. Me divertí mucho, pero él quiso entablar…”, dijo tímidamente pero fue interrumida por Analía Franchín que, sin filtro, exclamó: “Él la quería poner”.

“Claro, básicamente y a mí no me daba para tanto”, argumentó la bailarina a punto de dar a luz.

“Sé que él le pidió mi teléfono a Marley, me empezó a escribir y de hecho con Marley matamos a una abuela. Me invitó a un lugar, yo no quise ir y le terminé diciendo que no porque mi abuela había fallecido”, finalizó Marzol la divertida anécdota sobre su relación con el “Rey Sol”.