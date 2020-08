Noche negra en el “Cantando 2020”: un participante se llevó el primer 1 del concurso

El nivel de los participantes del “Cantando 2020” es realmente muy dispar: hay talentos como Ángela Leiva, que deslumbran gala a gala con su voz, y después casos de desafinación extrema, como el protagonista de la noche del martes en la pista. Tan desastrosa fue su presentación, que el participantes, que es de los más queridos por el público, se llevó el primer uno por parte del jurado.

Es que pese a sus avances, Lizardo Ponce tuvo una noche para el olvido junto a Lucía Villar, al punto que hasta Marcelo Tinelli los criticó en Twitter mientras miraba el programa desde su casa.

El influencer cantó “Loquita” de Marama, pero desde la primera frase desafinó feo y el jurado no se lo dejó pasar. Aunque intentaron suavizar sus palabras para no herir la susceptibilidad del periodista, le terminaron poniendo el puntaje más bajo de la cumbia.

Con el voto secreto, Nacha Guevara rescató la sinceridad y el progreso de Lizardo: “Hay que tener en cuenta de dónde vienen y cómo empezaron. A esto le falta mucho, pero hay un progreso y yo me enfoco mucho en eso, en que la gente es capaz de mejorar”.

Luego, Ángel de Brito y Laurita Fernández le dieron la voz a Karina La Princesita, que no tuvo problemas en decir que fue “feito” y que “no le gustó” lo que vio y escuchó: “Di mi voto de confianza la vez anterior y algo se logró. No me gustó, pero como vos te divertiste es el camino por dónde tenés que seguir”, le dijo antes de ponerle un 5 y remarcar la “gran desafinación” del comienzo de la presentación.

Pepe Cibrián siguió la línea de la cantante: “Sentí que estabas muy desafinado al principio. Yo creo que eran más nervios que desafinación. No es malo ser inseguro en algunas cosas, acá estás jugando. Pero era como un juego de chicos en el que cada uno iba para su lado”, remarcó y les puso un 6.

Ya muy complicados en materia de números, lo peor de la noche para ellos fue la devolución de Moria Casán, quien a cuando empezó la canción se tapó los oídos en señal de desaprobación: “Me hizo todo mal, perdonen. Feo mal. Desde que salieron me hizo mal a los oídos. Poca gracia tuvieron también”, manifestó y con su estilo le pidió a Ponce que trabaje en su actitud en el escenario. Finalmente, la One explicó que como para poner un 10 se pone de pie, esta vez, decidió meterse debajo de la mesa para puntuarlos con tan solo un 1.

Para completar la noche, Tinelli les criticó en las redes hasta el vestuario elegido para la presentación: “Qué raro ver a alguien de pantalones cortos en la pista del @cantando2020. No me gustó nada esta noche @lizardoponce. Muy desafinado. Y lo adoro”, escribió en la red social del pajarito.

Con apenas 12 puntos, Liz tiene un lugar asegurado en la sentencia, ya que hasta el momento es el puntaje más bajo de la cumbia, cuando ya han pasado más de la mitad de las parejas.