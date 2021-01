“¡No tenés vergüenza!”, el fuerte mensaje que Claudia Villafañe le envió a Diego Maradona

En la tarde de este martes, Luis Ventura lanzó una verdadera “bomba” en el programa Fantino a la tarde sobre una conversación privada entre Claudia Villafañe y Diego Maradona de abril del año pasado, que causó gran sorpresa en los televidentes.

El periodista comenzó diciendo: “Hay enojos, repartos, abogados, médicos, hay de todo. En las últimas horas me enviaron un material que habla de la voluntad y la mirada de (Diego) Maradona en determinado momento sobre su relación con algunos integrantes de su familia. El diálogo es contundente. No deja lugar a dudas”.

El mensaje que Claudia le envió a Diego

“Quisiera saber por qué castigas tanto a Dalma con tus actitudes. No se lo merece. ¡Ojalá algún día te des cuenta y no sea tarde!”, le escribía Claudia Villafañe al padre de sus hijas en el mensaje de WhatsApp que el periodista compartió con los televidentes.

Karina Mazzocco, la conductora del programa, fue la encargada de leerlo en voz alta. “Si yo no le escribo a (Matías) Morla en tu Face no saludas a Dal y hoy lo primero que aparece es Jana. ¡No tenés vergüenza!”, agregaba quien fuera la esposa del jugador durante 14 años. Y seguía: “Voy a hacer que tu abogado (Martín) Leguizamón vaya a la tele a contar toda la verdad ante el juez”.

Tras la lectura y ante un notable clima de tensión en el piso, Mazzocco le pidió a Ventura que explicara a qué se refería Claudia con la expresión “toda la verdad”. Entonces el periodista agregó: “Habla de todas las diferencias internas que había en la familia. Cuando yo hablo de separación de hijos, están los hijos ricos y los hijos pobres… Están los hijos considerados y los que no son considerados. Están los que les costó llegar al apellido y los que recibieron el apellido. Esas diferencias, a la hora de los repartos patrimoniales… Queda evidenciado por qué a algunos tanto y a otros tan poco”.

Todo trasciende un día después de que Claudia se consagrara ganadora de la primera edición de Mastarchef Celebrity. Lejos de la polémica y siempre evitando el conflicto, el martes por la mañana Villafañe se había referido a su ex marido en Flor de equipo, el programa de Florencia Peña por Telefé. Ocurre que en la noche del lunes, al ganar, la mamá de Dalma y Gianinna había dicho: “Falta gente que me gustaría que esté acá, como mi nieto Benjamín, que está con su papá, y Roma, que su papá no quiere que la muestren en televisión. Mi mamá, que está mal de salud, y el papá de mis hijas que no está…”.

Muchos se sorprendieron porque una vez más, y como había hecho a fines de noviembre al volver al programa tras la muerte de Maradona, Claudia se refiriera a Diego como “el papá de Dalma y Gianinna” y no como Diego.

Entonces Nancy Pazos, panelista del programa, se lo preguntó después de disculparse por indagar sobre el tema. “Nunca le dije Diego”, respondió Villafañe tras aclararle con simpatía que si le incomodaba la pregunta, no la hiciera. Y luego explicó: “Siempre tuvo apodos, él a mí y yo a él”. Sobre qué sobrenombres tenían, prefirió no dar detalles. “Pasó y queda entre nosotros, nunca le dije Diego, ahora considero que siempre va a ser el papá de mis hijas. Para mí es él, y él va a ser siempre él, Diego o como quieras llamarlo, el papá de mis hijas va a ser siempre”, agregó la empresaria.

Además, sobre sus sensaciones ante la muerte del astro el pasado 25 de noviembre, dijo que prefería no hablar. “Acompaño a mis hijas porque están junto con sus hermanos en esta lucha y desde mi lugar trato de acompañarlas, tal vez no estando con ellas, pero cuidando a Roma o a Benjamín y con eso me siento feliz”, apuntó. Sí contestó a nivel general en relación a las decisiones que fue tomando a lo largo de su existencia. “Todo lo que hice en mi vida lo hice porque me salía. Del día a día, desde que nací, que mi mamá dice que a los dos años me desvestía y colgaba mi ropita sola. Digo que hice lo normal que hubiera hecho cualquiera en mi lugar”, explicó. Y así demostró que la confrontación no es un lugar que le quede cómodo.