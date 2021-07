No serán decepcionados: Confirman que el reboot de Gossip Girl mantendrá al estilista de la serie original

Cuando Gossip Girl dio su estreno en 2007 fue todo un boom. Pero más allá de la historia, muchos seguían paso a paso la serie para no perderse ni uno de los conjuntos que las protagonistas usaban. La batalla de los fans no era por los chicos, sino más bien era definir si eras Team Serena o Team Blair, cual era el mejor armario y cual vestido era ideal para una gala. Afortunadamente, los fans podrán continuar con estos debates por las redes, porque ya se confirmó que Eric Daman volverá a estar a cargo de la producción estilista de la serie.

Fue él quien llevó adelante los vestuarios de las seis temporadas y ahora buscará renovar cada uno de los armarios de los nuevos protagonistas. Aunque el argumento y el casting sean diferentes, la serie pretende continuar con la línea original. Y claramente la ropa que llevan es clave a la hora de definir los personajes y construirlos dentro de la historia. De hecho, Queen Waldorf no habría sido la misma sin ese look preppy y chic, ni la alocada Serena convencería si no tuviera un estilo boho y un tanto rebelde.

Sin embargo, los cambios son necesarios, sobre todo si de moda se trata. Es por eso que ya en el adelanto se podían ver algunas modificaciones, como en el uniforme del colegio, que los protas no se cansaban de infringir de la forma más cool.

En líneas generales, parece que la idea es darles un aire relajado de infuencer a todos, saliendo un poco del encorsetamiento de niño rico y de alta sociedad, pero sin dejar de lado que son de los mejores vestidos de Eastside.

Las innovaciones para la nueva temporada

Antes que nada, hay que ponerse en manos de Naman, que supo conquistar a miles durante seis años. Además antes de Gossip Girl, estuvo trabajando como asistente de Patricia Field para el vestuario de Sexo en Nueva York hasta que empezó a su andadura en Gossip Girl en 2009.

Pero por ejemplo, se puede ver que las faldas se alargan unos centímetros y se adaptan otras tendencias (como hacía Jenny Humphrey) con pequeñas licencias como camisas masculinas y lazadas en lugar de la corbata. Otra de las grades adhesiones han sido las zapatillas, un must en casi cualquier armario de una fashionista. Pero antes, quien se habría imaginado a Blair luciendo uno de sus vestidos con aire de época combinados con zapatillas. Sin embargo, así es como lo combina Whitney Peak.

Por otra parte, se puede ver que los bolsos van a cobrar especial protagonismo en la serie. “Tuvimos muy claro desde el principio que queríamos llevar los editoriales a la televisión y darle un aire de moda de lujo internacional”, dijo el mismo Naman a Vogue. Y hasta el momento ya hemos visto tremendo repertorio: un Papillon con estampado monogram de Louis Vuitton; un clutch Uptown de Saint Laurent; un tote 1955 de Gucci en jacquard, con su GG y su cierre horsebit; un Nylon de Prada; un Baguette de Fendi; un Guirlande de Cartier, varios modelos brillantes de Judith Leiber y Jimmy Choo.