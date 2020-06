“No seas bolu...”, el divertido reto de Alberto Fernández a su hijo para que no se cortara el pelo él mismo

Estanislao, hijo del presidente Alberto Fernández se fue a vivir con su padre a la Quinta de Olivos, luego de anunciar el comienzo de la cuarentena el 20 de marzo pasado.

El mandatario le preguntó: “¿Por qué no te venís conmigo a Olivos?”. En relación a ese día, el joven recordó que sus amigos le preguntaban qué iba a pasar con la cuarentena porque “se venía hablando de que iba a ser obligatoria”.

Y agregó: ”Yo no sabía nada. Me enteré por la tele. La gente piensa que me entero antes, pero no es así. Mi papá me llamó a los pocos minutos, me ofreció venir y le dije que tenía el problema de mi gata. Me dijo: ‘Traela que acá hay lugar’. Así que acá estamos”.

En un video que hizo en vivo en las redes sociales, Dyhzy contó que “nunca había convivido con su papá” pero aseguró que estaba muy agradecido de poder ir a la Quinta de Olivos. “Acá puedo salir a caminar por los parques, por ejemplo. En mi departamento, que es chico, no sé cómo la hubiera llevado”, detalló.

“La realidad es que no estoy acostumbrado y no me gusta pedir nada. Honestamente no podría vivir acá, es gigante. En mi casa no tengo empleada doméstica. Soy una persona sencilla. No me gusta pedirle nada a nadie, ni siquiera plata a mi viejo”, comentó Estanislao sobre su vida en la residencia presidencia.

Con respecto a la convivencia, el joven aseguró que es muy “sencilla” porque su papá “está trabajando todo el día”. “Mi papá me había dicho vení, que vamos a estar juntos. Pero la realidad es que está trabajando todo el día. Se queda hasta las cinco de la mañana hablando por teléfono, viendo todo y a las seis se despierta para reunirse con algún ministro. No para. Tenemos pocos minutos al día para compartir”, confesó entretenido.

Finalmente, el hijo del presidente contó un momento gracioso que vivió con su papá cuando le contó que intentaría cortarse el pelo él mismo. “El otro día le dije que me quería cortar el pelo y que lo iba a hacer yo solo. Me dijo: ‘No seas boludo, ya sos lo suficientemente feo’”, cerró entre risas.