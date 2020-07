¡No se salvó nadie! Mimi, la novia del Tirri, destrozó a Flor Vigna, Jimena Barón y Laurita Fernández

Mimi Alvarado, más conocida como la novia del Tirri el primo de Marcelo Tinelli, se caracteriza por tener una lengua filosa de la que no se salva nadie y que toca todos los temas, sobre todos los relacionados al conductor del Bailando.

En comunicación con “Intrusos” (América) la morocha comenzó hablando de algunas figuras del ambiente a las que no le tiene mucho afecto como Laurita Fernández y Jimena Barón pero tuvo un especial trato con Flor Vigna.

De la ex de Nicolás Cabré Mimi recordó que le fue infiel a Federico Hope, productor y amigo cercano de Marcelo Tinelli y, por su parte La Cobra, la morocha deslizó la idea de que intentó seducir a su novio hace muchos años.

Acerca de la ex de Nico Occhiato, la entrevistada dejó entrever que existe un rumor que podría perjudicar a la joven actriz: “Hubo una que nunca me cerró y nunca me va a cerrar que es Flor Vigna. Un besito para ella y Rodrigo Lussich sabe muy bien por qué”, dijo Mimi tirando la pelota al periodista quien no se hizo cargo del tema.

Luego la joven agregó: “En algún momento va a explotar un bomba que va a correr sangre en Broadway y Lussich lo sabe. Ojalá que no explote porque van a haber muchos heridos”, dijo y Adrián Pallares decidió cambiar de tema.

El periodista a cargo del programa de América sugirió: “Pasémoslo, pasémoslo” y en ese momento Lussich agregó: “Le pedimos un nombre, hagámonos cargo” a lo que Mimi prefirió hacer silencio agregando sobre Vigna que es una persona “acechante”.