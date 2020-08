¡No se salva nadie! Karina La Princesita le pasó factura a Oscar Mediavilla por su crítica a la cumbia

En la noche del martes, Oscar Mediavilla se incorporó al jurado del “Cantando 2020” en reemplazo de Pepito Cibrián y solo pasaron unos minutos para que protagonizara la primera polémica. En el inicio de la ronda de rock nacional, Karina La Princesita aprovechó la inclusión del productor para pasarle factura por lo que había puesto en las redes sociales acerca de la cumbia.

Después de hablar de la presentación de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, Karina se refirió directamente sobre el hombre que tenía sentado a su izquierda. “Hoy sí estoy interesada en escuchar la devolución de mi compañero que sabe de rock, aunque estuvo opinando por Twitter sobre cumbia”, dijo.

Demostrando una vez más que no se le escapa una, lanzó: “Opinó sobre mis devoluciones. Por ahí de cumbia no sabe tanto así que lo voy a escuchar a él. Estuvo ahí retrucando algo que dije. Encima es mucho peor que un jurado no entienda un fallo a un participante”.

Al momento de dar su devolución, el marido de Patricia Sosa respondió a la cantante sacando a relucir su experiencia en la producción de discos y aseguró que ha trabajado con “todo tipo de artistas” y nombró los ejemplos de la Mona Jiménez y El Negro Videla. Finalmente, sobre el reclamo puntual de La Princesita explicó: “Lo que le dije a Karina el otro día es que me pasa escuchando cumbia (...) muchas veces hay letras que son dramáticas y todo es alegría. En una canción, hay alguien que escribe una letra y otro hace la música, y entonces hay que nivelar de qué se trata”.