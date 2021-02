“No se relajen así no pasan por esta mierda”: aconsejó Tamara Pettinato tras dar positivo de coronavirus

Tamara Pettinato se contagió coronavirus. La conductora de Radio Pop realizó el anuncio mediante un posteo en donde mostró cómo la hisoparon por quinta vez y compartió sus emociones ante tal experiencia, según Ciudad Magazine.

“Quinto test que me hago. Esta vez di POSITIVO. Me contagié trabajando como muchos de mis compañeros. Con que una persona lo lleve, se dispara un dominó interminable y fuimos cayendo uno por uno. Hay cosas que nos exceden. No tengo gusto ni olfato, me duele el cuerpo, me arden ojos y la garganta, tuve fiebre.. pero lo peor es el miedo de no saber cómo va a reaccionar tu cuerpo. No se relajen así no pasan por esta mierda, ni ponen en riesgo a los que quieren”, comunicó la hija del conocido conductor.

Una de las tantas personas que le respondió el posteo fue la cantante Militta Bora, quien con un poquito de humor le brindó su apoyo ante esta delicada situación. “¡Eso es por andar de joda en los bares y por tanto sexo desenfrenado! ¡Que te recuperes pronto! Cuidate mucho. Cuiden a Susana y a Petti”, comentó la artista.

Ademas, varios usuarios compartieron su preocupación por la salud de su padre, Roberto Pettinato.