¡No se quedó callada! Pampita salió a responderle a Ximena Capristo por los celos a Gustavo Conti

La semana pasada Pampita Ardohain volvió a retomar su programa en Net TV luego del comienzo de la cuarentena.

Con todas las medidas necesarias de los protocolos establecidos para televisión por el Gobierno Nacional “Pampita Online” comenzó un nuevo ciclo con muchas expectativas.

Uno de los entrevistados que visitaron el piso de la esposa de Roberto García Moritán, fue Gustavo Conti y fue tal la buena onda y la empatía entre el entrevistado y la modelo, que Ximena Capristo se mostró molesta durante una entrevista en el programa “Confrontados” (El Nueve).

Acusando a Pampita de “bebotear” con su esposo, la morocha dijo: “Me da la sensación de que Pampita le dejó la puerta abierta. Yo ya no sé qué creer porque está bien si le puso que es divina, que es una bomba; pero si se mensajearon por privado no sé. Sé que ella es una mujer casada hoy, pero no hace tanto que está casada”, dijo.

Luego agregó: “Recibí muchos mensajes. Y una persona me dice que sí, que hubo charla, unos mensajes privados entre ellos. Gustavo a mí me lo negó, pero bueno habrá que ver qué pasa...”.

Ante los comentarios públicos de la ex Gran Hermano, Carolina Ardohain habló al respecto y dijo: “¿Se enojó Ximena? Estoy felizmente enamorada, enamoradísima de mi marido. Que no se preocupe Ximena”.

Luego la modelo también negó lo de los mensajes por chat privado: “No es verdad que hablamos por privado con Gustavo”, cerró para tranquilidad de Capristo.