¡No resiste un archivo! Natalia Oreiro se arrepintió un una publicidad que hizo cuando era joven

Luego de muchos años de trabajar como actriz en los medios, de recibir varios premios y de una carrera como cantante internacional, Natalia Oreiro recordó cómo se hizo popular y confesó que nunca volvería a hacer una publicidad como la que la catapultó a la fama.

El comercial fue filmado en 1993 y, a la distancia tiene características que, la actriz siente, no le sumarían a la mujer de hoy.

El producto publicitado fueron unos tampones femeninos y en la publicidad, Oreiro tuvo que exponerse de una forma en la que hoy no lo haría: “Le diría a la Natalia de ese entonces que no lo haga porque creo que hoy ese tipo de publicidad no colaboran con las mujeres”, aseguró la esposa de Ricardo Mollo.

“Tenía 12 años y estuve una semana sin ir al liceo porque, cuando yo hice la publicidad, no sabía que me estaban haciendo un primer plano de la cola. Yo no tengo ningún problema con mi cuerpo, lo he expuesto laboralmente. Soy realmente muy desprejuiciada”, declaró la artista en diálogo con Teleshow recordando la vergüenza que pasó durante la grabación.

“En ese momento se vio como algo simpático, a mí me abrió muchas puertas, de hecho llegué a la Argentina por esa publicidad. Fue el primer trabajo profesional por el que me pagaron”, recordó la cantante.

Si bien la protagonista de “Nasha Natasha” no se enorgullece por lo hecho en ese momento, ese fue el producto que la convirtió en popular.