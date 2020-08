¡No lo vimos venir! Freddy Villarreal reveló una vieja interna con el ex presidente Mauricio Macri

El humor político es tomado por sus protagonistas entre la comicididad y la ofensa. Los limites son tan finos que a ciertas personas les puede caer mejor que a otras. En diálogo con Estelita, en el programa que emite América, Freddy Villarreal le reveló qué político importante lo llamó por una de sus imitaciones y que el rechazó.

Todas las noches, Jey Mammon, en su papel de “Estelita”, deslumbra con una nueva primicia de cada figura. En este contexto de pandemia, los artistas que están libres de ocupaciones, se animan a abrir el paraguas y revelar aspectos de su vida nunca dichos. Así lo hizo el humorista, quien rememoró las épocas en donde trabajaba para ShowMatch y se ponía en la piel de Daniel Scioli y Mauricio Macri.

Fue entonces que la conductora indagó curiosa: “¿Te pidió alguno que no lo hagas más o que aflojes?”, “Me pidieron tomar un café”, le confesó el actor sembrando la semilla de la duda y luego agregó para romper el misterio: “El Presidente me pidió tomar un café y yo decidí no hacerlo”. Ante su inesperada declaración, Estelita le consultó a Fredy Villarreal si era Macri y Villareal le confirmó que sí.

En esa misma línea, Fredy continuó su relato y le abrió aún más las puertas a sus secretos cómo profesional del humor y soltó “Me llamaron de su entorno, lo hablé con Marcelo (Tinelli). Le agradecí la invitación pero tenía miedo de sentirme influenciado” y sumó: “Con el único con el que me senté a hablar, esto no lo dije nunca, fue con Daniel Scioli”.

El motivo de su decisión, según reveló a Estelita, fue porque tenía la intención de replicarlo lo mejor posible, haciéndolo sin el brazo que perdió cuando era joven en un accidente de carrera de lanchas y el funcionario le había dado el visto bueno en su momento, diciéndole que aceptaba “fascinado”.

Sin embargo, respecto a su accionar con el ex jefe de Estado no le quedó la consciencia tranquila y aseguró: “Después me arrepentí de haber tomado esa decisión” y agregó acerca de su sufragio años atrás: “Yo lo voté, encima, en aquel momento. Yo no puedo negarle, un tipo que lo votó no tomar un café”, aunque luego aclaró que nunca más lo votó desde entonces.