¡No lo vimos venir! Cinthia Fernández podría ser diputada: “Paso del hilo dental a hacer política, ¿por qué no?”

La modelo Cinthia Fernández evaluara formar parte de la política argentina en las próximas elecciones. Ella misma lo confirmó en un vivo de Instagram de Ángel De Brito.

La gente del partido de Amalia Granata la invitó a formar parte de las próximas elecciones como candidata a diputada, según informaron el conductor de LAM y Maite Peñoñori. “La convocaron cuando pasó lo de los presos, que empezaron las liberaciones. Ella se enojó mucho y opinó fuerte en LAM”, comentó Maite. “Analiza entra a la política. Me dijo que sentía que las fiuguras tienen más sentido común que los propios políticos”, agregó.

Luego de anunciar la noticia, Cinthia apareció en la charla y reafirmó lo que decían sus ex compañeros: “Paso del hilo dental a hacer política, ¿por qué no? Yo estoy con Amalia, en el mismo partido de ella. Amalia-Fernández”.

Respecto a la posibilidad concreta de formar parte del partido, Fernández puso los pies sobre la tierra y admitió que no está formada políticamente, pero sostuvo que puede aprender. “Si me interesa sí, si no no. A las puteadas estoy acostumbrada”, dijo después de que Ángel le advirtiera que va a recibir muchas críticas.

En otro tema, Cinthia también contó que habló con su ex Martín Baclini y se echaron un poco las cosas en cara. “Me llamó, viste que en la cuarentena los ex se ponen cachondos. Malísimo”, comentó.