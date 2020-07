No le gustó nada: Marcelo Tinelli criticó el “Cantando 2020!” en medio del programa

La nueva edición del “Cantando 2020” es sin duda algo bastante distinto a lo que estábamos acostumbrados en la televisión argentina. Con cambios en vivo y nuevas reglas de juego, el reality conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández va cambiando gala a gala. Pero al parecer, el que no está muy contento todavía con lo que ve al aire es Marcelo Tinelli, dueño de Laflia, la productora que está a cargo del concurso, y lo se los hizo saber.

Fue durante la presentación de Sofía Morandi y Bruno Coccia, quienes interpretaron una versión de “Rolling In The Deep”, de Adele, que el conductor manifestó su opinión en las redes y seguramente será tenida en cuenta para lo que viene.

“Me pareció algo magnífico. No me gusta que canten en inglés porque no pronuncian bien y la gente no entiende lo que están diciendo. En mis pruebas no permito que lo hagan”, fue la devolución que les dió Pepe Cibrián a los concursante y el disparador de la crítica de Tinelli.

Justo después de que el productor teatral les pusiera un 9, el “Cabezón” se expresó en su cuenta de Twitter: “Coincido con @pcibriancampoy ¡¡¡Me gusta la música cantada en español!!! Te banco Pepito. @cantando2020″. Casi de inmediato el mensaje fue leído por De Brito y el jurado le dio su aprobación.

Así se abrió un debate en el piso y los conductores revelaron que algunos participantes ya habían elegido temas en inglés e incluso, Esmeralda Mitre tenía en su repertorio uno en francés.

“¡¡No me gusta la música cantada en inglés!! ¡¡Son gustos!! ¿¿Y ahora en francés ?? ¡¡Nooooo!! ¡¡Aguante la música cantada en español!! @cantando2020 @AngeldebritoOk @laufer4”, respondió en la red social del pajarito Marcelo, dejando así una advertencia para los participantes de la que seguro tomaron nota.