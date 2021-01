Nicole Neumann insinuó que Pampita copió el método para anunciar su embarazo de Gianluca Vacchi

El gran anuncio de verano del 2021 es el primer embarazo de Pampita con Roberto García Moritán, la pareja que vivió una historia de amor que parece continuar hoy como el primer día. Después de casi dos meses con rumores incesantes, la modelo terminó confirmando la noticia durante el festejo de su cumpleaños número 43. Este sería el quinto hijo para ella, que junto a Benjamín Vicuña ya tuvo a Blanquita, que falleció en 2012 a los 6 años; Bautista (12), Beltrán (8) y Benicio (6); mientras que su marido tiene a Santino (15) y Delfina (13).

El anuncio del embarazo vino también con la revelación del sexo del bebe: una nena. Para decirlo, la pareja eligió tener un globo negro que en determinado momento explotaban y revelaba con humo y confeti el color que determinaba si era varón o mujer. En el caso de ellos, fue el color rosa.

Sobre este mismo detalle es que Nicole Neumann se refirió, un tanto irónicamente, al embarazo de la modelo con quien lleva una rivalidad de antaño. “¿Saben a lo que me hace acordar? Vieron el italiano Gianluca Vacchi que tuvo ahora a su primera hijita... Él para comunicar que era mujer hizo sobrevolar un avión sobre su propiedad que tiraba un humo rosa...”, dijo en el ciclo Nosotros a la mañana cuando mostraron el video del momento y se hizo un debate en la mesa.

La modelo se refirió a una copia que Pampita había hecho del empresario Vacchi, pero una de sus compañeras se enfrentó.

Karina Iavícoli defiende a Pampita

“¿Vos estás diciendo que Pampita se copió de Gianluca Vacchi?”, dijo entonces una de las panelistas indagando sobre las intenciones de su compañera para traer a colación el comentario. “No, estoy diciendo que se ve que hoy se usa eso. Yo hasta mi última hija no se usaba”, dijo Nicole.

Pero Karina continuó, tal vez reavivando la rivalidad entre ambas: “Me sonó que lo dijiste como que se copió...”. Y acotando dijo mirando a las otras: “Discúlpenme, pero no me parece inocente el comentario de Nicole”.

Ya enojada, Neumann dijo: “Karina, sacate a LAM (Los Ángeles de la Mañana) de encima, en este programa no vinimos con maldad!”. Pero la ex panelista de Ángel de Brito le contestó picante: “Yo termino en los lugares y suelto rápido, la que no suelta con Pampita me parece que sos vos, porque fuiste la que trajo la comparación”.

“Ninguna comparación, solo dije ‘me hace acordar a él que tiró el humito rosa’... Después lo que vos supongas es un temita tuyo, no mío...”, terminó cerrando la ex de Fabián Cubero ya sin ganas de acotar al tema.