Nicole Neumann se mostró indignada con las nuevas restricciones de la cuarentena

Desde este miércoles 1 de julio, el Área Metropolitana de Buenos Aires comienza a transitar una fase más dura de la cuarentena.

Con la necesidad de gestionar un nuevo permiso de circulación, los habitantes de Ciudad sólo podrán salir de sus casas sólo en el caso de tener un trabajo esencial, trámites impostergables, urgencias y aquellos que realicen asistencia a familiares. En este punto también están contemplados los padres y madres que están separados, pero comparten la crianza de sus hijos.

Este lunes, en el programa “Nosotros a la Mañana” (El Trece) Sandra Borghi explicó que los divorciados solo pueden pedir autorización dos veces por semana.

Ante este comentario Nicole Neumann estalló de furia y dijo: “Eso me parece medio border, porque puede haber criaturas que tengan dos, cuatro años, y a la noche decidan ir con su mamá por ejemplo. ¿Qué hacés ahí, tenés al chico atado 24 horas? ¿Pidiendo a los gritos que quiere volver con su madre?”.

Luego la modelo agregó: “Esperemos que se hayan sumado los abogados nuevamente, es una locura que este parada la ley y el orden. ¿Cómo va a estar parada durante seis meses? Salvo penalistas, pero es un rubro que puede trabajar online”, comentó.

Sobre la queja de la rubia su compañero Ariel Wolman explicó: “Hay abogados que están trabajando, no es que está todo cerrada la Justicia”, dijo.

La queja de Neumann está relacionada a los problemas que tuvo con su ex pareja Fabián Cubero, respecto a la tenencia y cuidado de las tres hijas. En una época Nicole dejó de ir al programa de televisión porque no podía dejar a las niñas solas cuando estaban en su casa. La realidad de esta decisión de la panelista fue porque el ex jugador se oponía a que fuera a trabajar por miedo a la salud de sus hijas.