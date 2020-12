Nicole Neumann se convirtió en tendencia por sus declaraciones sobre la legalización del aborto

En la Argentina se están viviendo las horas previas al debate, en el Senado, del proyecto de legalización del aborto. Motivo por el que Nicole Neumann hizo declaraciones fuertes, que hicieron ruido y la llevaron a ser tendencia en Twitter. En un debate con Agustina Kämpfer, la modelo resaltó su oposición a la medida mientras que su compañera le refutó todo.

En el vivo de “Nosotros a la mañana”, la dos panelistas hicieron pública su opinión y la rubia recibió en redes el respaldo de varios usuarios y el espaldarazo de parte de otros. El Pollo Álvarez fue quien le dio la palabra a cada una de las mediáticas después de que Sandra Borghi replicara el mensaje del Papa Francisco rechazando la iniciativa.

“¿Por qué sí, Agustina?”, le consultó el conductor a su la periodista que lleva un pañuelo verde en su muñeca. “Porque es un derecho femenino. Si bien en la Argentina el aborto es legal en ciertas circunstancias, no puede ser voluntario. No está permitida la interrupción voluntaria del embarazo, que solo se requiera la decisión de la mujer con la necesidad o deseo de abortar. Es una cuestión de salud pública porque la clandestinidad nunca salvó ni una sola vida”, sostuvo ella.

Aseguró que si el proyecto no se legaliza hoy “será el año que viene, o el otro”. “Se permanece en la clandestinidad que termina con muchas mujeres. El aborto es salud, y es algo que todavía no termina de entenderse”, sumó.

Y El Pollo invitó a Nicole a dar su mirada sobre el asunto: “Quiero escuchar el por qué no, Nicole”. A lo que la ex de Fabián Cubero precisó: “Primero: yo tengo tres hijas y ya no se trata solo de mi cuerpo, son otros seres humanos. Esas decisiones se pueden tomar antes. ¿Por qué? Porque lo que hay que evitar es la raíz: lo clandestino no tiene que existir. Hay que poner el foco en cerrar lo que está mal, como lo clandestino, y ponerlo en lo que hay que hacer para evitar esa previa. Al menos es responsabilidad primero como adulto, como mujer, a la hora de hacer cosas. Y después, del Estado en lo que es la educación, proveer a las mujeres, por ejemplo, métodos anticonceptivos. Y la educación para saber cómo usarlos y cómo manejarlos para no tener que llegar a eso (a abortar)”.

Neumann consideró que no es una situación de “salud pública”: “Salud pública es el cáncer de mama, que mueren muchísimas mujeres por año. No tener un hijo en el vientre y decidir descartarlo”.

Al escuchar a las panelistas y madres, Borghi confesó frente a cámara que su temor es que la medida “se tome como un método anticonceptivo”: “Ese es el único miedo que le tengo a la aprobación del aborto”, sostuvo mirando a Agustina.

“Es salud pública porque lo muestra la realidad”, enfatizó con la mirada puesta en Nicole, quien le retrucó: “No, la realidad muestra lo clandestino. Entonces, para eso tendríamos que abarcar todo lo que sucede y está mal: la venta de armas, los asesinatos. ‘Porque igual sucede’. No. Hay que evitarlo antes. No porque ‘igual sucede’, dejamos que pase todo y lo legalizamos”.