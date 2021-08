Nicole Neumann relato su increíble experiencia con un OVNI: “No podía dormir de la emoción”

Este domingo, Nicole Neumann estuvo invitada a “Almorzando con Mirtha Legrand” y volvió a sorprender con un relato muy especial. La blonda contó que hace poco tiempo, cuando estaba su chacra, siguió durante 200 metros a un OVNI pero aclaró que en el video que grabó no se nota.

“Y saltando de un tema al otro, ¿seguiste un OVNI dos cuadras?”, comenzó Juana Viale, introduciendo a la modelo en el tema y distendiendo el ambiente de la mesa, a lo que Agustín Sierra, otro de los invitados al programa agregó, sorprendido: “¡Pero estás loca!”.

“Sí, no saben lo que esperé que me pasara una cosa así”, le respondió la modelo. “Fue a fines del año pasado, justo cuando empezaron a bajar las restricciones por la pandemia y volví a ir a la chacra. El casero me había dicho que había visto un OVNI dando vueltas, durante unas noches, y que también lo habían visto los guardias y la gente que trabaja ahí”, explicó Neumann.

“Lo seguimos y lo seguimos hasta que termina el borde de todo el campo en donde hay un alambrado alto que no pudimos atravesar con el auto. Se fue atrás de unos árboles y lo tuve que dejar ir”, agregó con cierta tristeza. “Estuve tres días que no podía dormir de la emoción”.

Cuando le consultaron si tenía algún tipo de registro del suceso, la rubia aseguró: “Le saqué una foto pero no se ve bien, es como con la luna que se termina viendo un puntito blanco, lo mismo pasa acá”, aseguró ante la emoción de los invitados Karina Mazzocco, Diego Topa y Cachete Sierra, que no dejaban de hacerle preguntas.

Además, la conductora reconoció que debió ir a calmar sus hijas Allegra, Indiana y Sienna Cubero, que se habían asustado y se fueron a refugiar al granero.