Nicole Neumann, preocupada por un caso de coronavirus en su entorno más cercano

Calificada por algunos medios como “la loca de la lavandina” por los recaudos que siempre tenía a la hora de salir de su casa, Nicole Neumann se enteró de la peor noticia cuando le confirmaron que alguien se su entorno estaba infectada con COVID 19.

Se trata de una empleada doméstica que vive junto a la modelo y a sus hijas en la casa del country y por la que deberán realizarse el hisopado tanto Nicoles, sus hijas y el staff completo de los integrantes del programa “Nosotros a la Mañana” de canal Trece.

En el programa “Intrusos” (América), Débora D ´Amato comentó: “Nicole Neumann estaba realmente muy preocupada porque pensaba que podía venir por el lado de Mica Viciconte y Fabián Cubero pero esta vez la golpeó de cerca de ella”, dijo la panelista.

Luego agregó: “Se trata de una empleada llamada Daniela que dio positivo, y Nicole tiene que recurrir si o si a un hisopado porque ha tenido contacto directo tanto ella como sus hijas”.

Jorge Rial no pudo dejar de recordar una anécdota que relató Rodrigo Lussich en “Los Escandalones” y que el panelista volvió a relatar: “Pasaba lavandina en las alfombras al punto de arruinarlas, y se enojó mucho cuando dando un móvil le estornudaron encima. Es como Andy Kusnetzoff, se re cuidaba, pero bueno esto puede pasar”.

D´Amato nuevamente sumó más información: “El foco de Nicole estaba puesto en la casa de Viciconte y Cubero cuando sus hijas se iban para allá, pero bueno, el virus no discrimina, y esta vez le tocó a una empleada que convivía con ellas. Ahora le toca a Nicole ver su estado y el de sus nenas”.

El ex jugador de fútbol no podrá volver a ver a sus hijas hasta que sean testeadas y cumplan con los 14 días de cuarentena para verificar si se contagiaron o no.