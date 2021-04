Nicole Neumann posó en bikini y sus seguidores hablaron de su falta de depilación

Nicole Neumann se mantiene activa en las redes sociales y varias veces al día comparte posteos o historias de sus actividades relacionadas con la moda, la alimentación sana, las mascotas y sus momentos de reláx.

En el fin de semana extra large, la ex mujer de Fabián Cubero aprovechó el día de calor y en bikini disfrutó de un momento en la piscina en compañía de su pequeño perro.

“Otoño como en verano ☀️🍂🐰”, escribió la conductora de América y, en pocas horas la publicación ganó más de 17 mil “me gusta” y cientos de mensajes de amor y admiración a la modelo.