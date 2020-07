Nicole Neumann le da “Me Gusta” a publicaciones contra Cubero y Viciconte

Nicole Neumann y Fabián Cubero se separaron y desde ese momento, todo es escándalo entre ellos. Y más todavía cuando el futbolista empezó su relación con Mica Viciconte.

Lo último que desató pleito entre los tres mediáticos fue un TikTok realizado por la ex “Combate” y que la modelo reaccionó en su contra, reproduciendo durísimos mensajes de sus seguidores contra la parejita.

Ángel de Brito leyó uno de los textos en “Los ángeles de la mañana” pero antes aclaró: “Esto lo dice Nicole a través de sus Me Gusta”. “Micaela siempre admiró y envidió a Niky Neumann, no se olviden que usaba zapatos de la marca de Nicole y vos Poroto te merecés que tus hijas no te hablen nunca más en la vida. Tanto te van a reprochar”, compartió el conductor.

Y otro de las publicaciones decía: “Poroto no piensa en las nenas permitiendo que la bicha de la novia haga estas cosas, de a ratos se olvida que la prioridad deberían ser sus hijas. Con Nicole son felices y reales, tanto que quieren volver con ella cuando están con el padre. Por algo será”.

Además, Nicole le puso un corazoncito al mensaje: “Es de público conocimiento que Nikita dejó a Cubero, lo dijo él mismo llorando en LAM. Ridícula es poco para Mica Viciconte que quiere maquillar el cuento. Si no quiere que se hable del tema no tendría que hacer estas payasadas”.

Tras leer las pruebas escandalosas, De Brito puso un manto de sospecha: “Y esto la madre le pone ‘me gusta’, esto es lo que más me extraña. Además son cuentas que no tienen ni foto, son cuentas con muy pocos seguidores”.