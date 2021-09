Nicole Neumann generó la bronca de la ex de su novio y todo quedó reflejado en las redes sociales

Algunos días en la nieve y un canje reflotaron el conflicto entre Nicole Neumann y Micaela Álvarez Cuesta, la ex del actual novio de la modelo, José Manuel Urcera, con una escandalosa denuncia mediante.

La polémica podría verse bastante superficial e insólita: Nicole viajó a San Martín de los Andes, Neuquén, junto con sus hijas y el automovilista rionegrino, el mismo destino turístico que eligió Álvarez Cuesta para descansar.

La publicación de imágenes en el sur argentino de ambas partes derivó en que muchos piensen que Micaela le copió el look y/o utilizó la misma ropa que Nicole, pero también provocó que la ex de Urcera haga una contundente denuncia que al parecer estaría lanzada contra la rubia.

Así, lisa y llanamente, Álvarez Cuesta disparó a través de una picante serie de stories de Instagram. “Muy cansada de que hablen mentiras. Muy. Es hora de que me dejen vivir en paz”, comenzó la influencer neuquina junto con fotos suyas.

“Miren fechas, ropa, lo que quieran. No solo que todo es mentira, sino que es al revés”, escribió Mica Álvarez Cuesta, y luego añadió: “Y de la ropa qué decirles. Mejor solo decirles que es imposible, y si algo no usaría es lo que usan otras personas”.

Storie de Instagram de Micaela Álvarez Cuesta.

Ya en un video, la ex del piloto de Turismo Carretera aseguró estar “muy caliente” por lo que le sucedió luego de promocionar a un local de tablas para esquiar en sus historias. “Una persona no muy agradable hizo que bajaran mi historia porque ella después tuvo canje en ese lugar, de muy mal gusto y mala leche”, aseguró.

“No puedo hacer nada en paz, ni irme de vacaciones. Encima me hacen cargo a mi de cosas que hace el resto. Yo no tengo nada que ver con esa gente: dicen que copió la ropa, que voy a lugares en donde está la gente esta”, continuó indignada, para luego afirmar que su ropa la compró afuera hace bastante tiempo, y que ella ya estaba en San Martín cuando llegaron Urcera y Nicole.

Otro antecedente

“También estuve antes en Miami y justamente no uso lo que usan otros porque me parece nefasto”, siguió Micaela, recordando otras vacaciones recientes suyas, casualmente en la misma ciudad donde habían elegido descansar Nicole y José Manuel.

De todas formas, el enojo inicial de Álvarez Cuesta con su ex radica en el comienzo de su relación con la integrante de Los 8 escalones del millón (El Trece, lunes a viernes a las 21).

En junio pasado, Micaela aseguró que José Manuel Urcera pasó la noche con ella un día antes de recibir a la modelo en su casa. Luego, se supo que los increpó cara a cara en la provincia de Neuquén.

“Me sorprendí porque él me había negado ese vínculo y no pude evitar preguntarle si le había contado que habíamos estado juntos el sábado”, sostuvo Álvarez Cuesta.