Nicole Neumann fue testigo de una experiencia paranormal: “Perseguimos a un OVNI por dos cuadras”

Patricia Sosa, Marcela Tauro, Carlos Perciavalle y ahora, Nicole Neumann , constituyen el selecto grupo de famosos que dice haber visto un objeto volador no identificado en algún momento de su vida.

En la mañana de este lunes, la panelista de Nosotros a la Mañana sorprendió sorprendió a sus compañeros al revelar en privado que durante el fin de semana vio un OVNI en el campo. Tanto Joaquín “Pollo” Álvarez como el resto de los panelistas quedaron tan impactados que lo contaron al aire.

Nicole comenzó diciendo: “Fue una experiencia extraña, asumimos en un 98% que si era un ovni”. Y detalló: “Éramos cuatro adultos, cinco menores y toda la seguridad de una zona viendo la misma situación. No es que yo sola me desperté y flashie”, explicó. “La gente no se lo toma en serio, yo esperé toda mi vida esto y nunca pensé que me iba a pasar. Estoy muy emocionada”, indicó Neumann.

Mientras Nicole explicaba, Sandra Borghi tomó una hoja en blanco y unos fibrones y empezó a dibujar el objeto volador no identificado . “No puedo dibujar porque no sé”, agregó Neumann .

Nicole Neumann fue testigo de una experiencia paranormal

Luego la rubia continuó con su relato de lo sucedido: “La realidad es que vimos algo suspendido cerca de nuestra casa de campo que no era un avión, no era tamaño drone. Era un tamaño del techo de este estudio, con una forma rara, no era redondo”, explicó Neumann .

“No lo se describir bien porque estaba oscuro. Tenía luces de colores y se quedaba suspendido. Cuando nos íbamos acercando, despacito se iba metiendo más en el campo, y estaba a una altura que no era muy alta tampoco. Los límites no los veíamos muy bien, pero sí unas luces”.

Tras las risas de sus compañeros, Nicole lanzó: “No me gusta que no se lo tomen en serio”. Segundos después, al ver el boceto de Borghi, el Pollo agregó: “No es un ovni eso, es una mesa de póquer”. “Yo se que es divertido el cuento, pero somos muchas personas adultas y menores que lo vimos al mismo tiempo. Las luces eran blancas y algunas de color, les juro que no sabría describir realmente lo que vimos. El centro era como negro”, indicó.

Cuando Borghi le preguntó si había grabado el evento, Nicole le dijo que sí y, luego de dudar, aceptó y se lo mostró. “¿Ves? Está todo el tiempo ahí”, le dice Nicole . “Ah sí, sí, sí! Es algo distinto. Está suspendido, y laten las luces...”, tira Borghi al ver al grabación. “Es poco entendible. Todos hablan”, señaló Sandra, quien explicó que el video no se podía mostrar porque “se ven las nenas”, en referencia a la cuestión judicial que la modelo mantiene con Fabián Cubero.