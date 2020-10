Nicole Neumann eligió un súper look para este lunes: seda color nude y panza al aire

Nicole Neumann es una referente de la moda por eso siempre comparte sus looks en las redes sociales, donde la siguen más de 1.6 millones de personas. Este lunes, la panelista de “Nosotros a la mañana” escogió un conjunto ardiente y sus fans se lo hicieron saber a través de los Me Gusta y comentarios.

Para arrancar la semana laboral, la rubia mostró su look para la tele: un pantalón y un top que deja al descubierto su panza, ambas piezas color nude y en seda fría. Los zapatos, al tono. “Lunes de regreso a Nosotros a la mañana”, escribió la modelo junto a la imagen que cosechó más de 2 mil pulgares para arriba y cientos de halagos.

Captura de pantalla

En el ciclo de El Trece, jugaron con los rumores de que Nicole está en pareja. Ella desmintió estar con el abogado Rafael Cúnero Libarona aunque muchos allegados resaltan que la modelo estaría con el ex polista Martín Tassara. Si bien ella se opone a hablar de su intimidad, sus compañeros de programa quieren saber la verdad.

En un divertido ida y vuelta en el vivo de este lunes, Nicole casi se confiesa. Todo empezó con una pregunta de El Pollo Álvarez, quien fue interrumpido por Tomás Dente para decir que la rubia “tiene novio”. Por lo que el conductor la miró serio y le dijo: “Avisá… No quiero ser el único… Siempre digo lo mismo, no quiero salir a la puerta del canal y que me avisen”.

“Yo no voy a contar ni voy a descontar. No hablo de mi vida privada”, se limitó a decir Neumann.