Nicole Neumann contó que finalmente todas sus hijas tuvieron coronavirus: “En el camino dieron positivo”

Cuando su polémico positivo de coronavirus ya quedaba en el olvido, Nicole Neumann volvió a hablar de la enfermedad y reveló que sus tres hijas también terminaron contagiadas por la pandemia que tiene en vilo al mundo.

A pesar de que se enojó mucho cuando Nicolás Magaldi informó en su programa de El Nueve que Indiana (11), la mayor de las hijas que tiene con Fabián Cubero dio positivo al hisopado, fue ella misma quien terminó contando que Allegra (9) y Sienna (6) se habían contagiado.

Ya completamente recuperada y sin riesgo de contagiar a nadie, la modelo estuvo como invitada en “Almorzando con Mirtha Legrand” y dio detalles de cómo transitó la enfermedad, ante las preguntas de Martín “Campi” Campilongo.

“El protocolo cambió, al día 10 de tu primer síntoma, decretan que no contagias y que no tenés que re hisoparte. Yo el día 13 ya volví a trabajar. Yo fui oligosintomática, no fui asintomática del todo. Tuve síntomas leves: picor de garganta fuerte, es como un ardor, una cosa fea. Después te provoca un sueño extra, un cansancio general bastante fuerte, y cuando te agitás mucho, porque yo me quede con las tres chiquitas sola y con toda la casa, te provoca como un mínimo mareo. Al sexto día me di cuenta que había perdido el olfato cuando fui a cambiar el florero, tiro el agua y mis hijas me dicen ‘mamá, ¡qué olor!’. Yo no olía nada”, dijo ante la mirada de Juana Viale y el resto de los comensales.

Muy atento al relato, el humorista preguntó: “¿Entonces las chicas no estaba contagiadas? ¡Bien!”. Intentando limitarse sólo al caso público de la mayor de sus hijas, la panelista detalló: “La grande dio positiva. Igualmente, como ya veníamos juntas dos semanas, se consideran a los chicos positivos. Lo de Indiana fue más leve, estuvo unos días muy cansada. Fiebre, por suerte, nadie tuvo. Indi también tuvo ardor de ojitos”.

El esposo de Denise Dumas siguió con la curiosidad y quiso saber por Allegra y Sienna: “¿Y las otras dos nenas nada?”. Y ahí a Nicole no le quedó otra que revelar que las pequeñas también se habían enfermado: “Las otras dos, en el camino, dieron positivo”, cerró sobre el tema.