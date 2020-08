Nicole Neumann confió el motivo de su separación de Cubero: “No me calentó más”

Este viernes tuvo una cuota de sorpresa cuando Yanina Latorre confió haber tenido una conversación íntima con Nicole Neumann en la que le precisó los motivos de separación de Fabián “Poroto” Cubero. En “Los ángeles de la mañana”, la panelista se puso seria y habló de la charla con la modelo.

“Nicole se enojó a partir de los dichos de Cinthia (Fernández) por todos los programas. Entiende que todo lo que dice viene del lado de Mica Viciconte”, dijo primero Latorre para explicar la causa que llevó a Nicole a romper el silencio. Y continuó con el relato pero siempre se ajustaba a “la palabra de Nicole”.

“A ella Cubero no le interesa más, ella se desenamoró. No le calentó más. Me dijo que él es buen tipo, que no tuvo nunca ni un sí ni un no. Ella asume la culpa de la separación. Al principio trató de remarla. Dejaron de tener temas de conversación, no le atraía más como hombre, dejaron de compartir cosas. A él le costó muchísimo asumirlo. Se habló mucho y él siempre creyó que ella iba a cambiar de opinión”, confió.

Ante las cámaras de LAM, Yanina reveló: “Ella cree que todo esto forma parte de un despecho y es como una venganza, no la soltó. Cuando se fue a Italia, hacía cuatro meses que estaba separada. Dormían en cuartos diferentes porque él le pidió tiempo para asimilarlo, le costaba mudarse y no vivir más con las hijas”.

Además, confirmó las versiones sobre el trato de Mica Viciconte para con sus tres hijas: “Nicole las había mandado con un pote de vitamina C y se lo tiró a la basura, no le quiso imprimir cosas del colegio y las chicas volvieron a su casa depiladas. Eso le pareció un horror. También es cierto lo de los gritos. Todo esto está en la Justicia. Ella espera no llegar a una Cámara Gesell, pero hasta pensó en pedir pericias psicológicas”.

En la conversación, Neumann le aseguró a la panelista de Ángel de Brito que con su ex, Cubero, no se habla: “Desde que empezó la cuarentena le cuesta mucho la comunicación. No tiene el teléfono ni de la casa de ellos ni de Mica. Ella le compró dos celulares a las nenas más grandes porque no tiene contacto cuando van a la casa del padre. El les bajó una aplicación donde puede prenderlos y apagarlos desde su casa y que tiene un GPS para rastrearlas donde están. Y cada vez que iban las nenas, se los bloqueaba para que no se puedan comunicar con la madre”. Y lanzó que la modelo ya hizo una presentación en la Justicia por este tema.

La esposa de Diego Latorre dejó en claro que a Nicole sólo le interesa el bienestar de Indiana, Sienna y Allegra, y que ella se esforzó por dejar los conflictos en el pasado. “Hace poco le ofreció terminar con este circo de no poder mostrar a las chicas en redes. El le pide 3 millones de pesos por eso. Nicole dice que como no tiene trabajo, su única fuente de ingreso es mandarle multas. Que cuando sube una foto, si se le ve un codo o un tobillo a alguna de las chicas, le manda multa. El ve todo lo que hace en redes desde una cuenta trucha”, sumó la angelita mientras decía que el futbolista le debe plata del colegio y de remedios.

A lo que añadió la actitud que tuvo la rubia para con Fabián cuando supo que era positiva de coronavirus: “Nicole le ofreció instalarse en su casa para estar cerca de sus hijas. Le propuso vivir juntos en cuarentena porque tiene varios cuartos, incluso le dijo si quería ir con Mica que vaya porque no tiene ayuda de nadie. Y él no apareció más”.