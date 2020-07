Nicole Neumann compartió una sensual y confusa foto que intrigó a sus seguidores

Acostumbrada a sorprender a sus seguidores con sus rutinas y quehaceres en plena cuarentena a través de sus redes sociales, Nicole Neumann promocionó sus vivos en Instagram con una imagen que muchos no entendieron.

Respondiendo a una nueva moda o a un error del Photoshop, la modelo se tomó una fotografía para promocionar “Nicole en Casa”, su nuevo ciclo de entrevistas y anunció: “Domingo. Hoy nota a Federico Bal”.

La imagen, además de acompañar al texto, tenía además el fin de mostrar a Nicole y agradecer a la marca de ropa que la viste para la ocasión.

Sin embargo, en la foto de la modelo se podían observar tres piernas: dos metidas en un ajustado jeans celeste y la tercera desnuda bajo una tela o sábana.

Inmediatamente luego de su publicación una joven opinó sorprendida:"¡Es una foto muy rara! Tiene tres piernas", dijo y luego se fueron sumando otras opiniones similares:"Pensé que solo a mí me había resultado difícil deducir la foto jajaj".

La modelo promocionó un nuevo ciclo en redes y posteó una extraña foto

“A mí también me pasó. Pensé que estaba viendo mal. Creo que sólo el rostro es de Nicole, el resto Photoshop”; “No entiendo ni la foto ni la prenda que quieren publicitar. Malísimo”; “Vine a comentar lo de las piernas jajajajajaja casi muero jaja pero es como un palazzo abierto”; “¡¡¡¡El jean tiene una abertura!!!!”, fueron algunos de los mensajes que intentaban explicar la foto de la ex de Fabián Cubero.

Sin bien los seguidores de la modelo no lograron ponerse de acuerdo, todos esperan que Nicole salga a comentar si la imagen fue el resultado de un Photoshop mal logrado o si es una nueva tendencia en las redes.