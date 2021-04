Nicole Neumann acusó a su vecino que no la dejan dormir la siesta

Nicole Neumann brilla cada fin de semana en América en “Santo Sábado” junto a El Pelado López. Con su experiencia y su belleza la rubia le pone el toque de humor y sarcasmo que el show necesita.

Soltera aún, Nicole se dedica a sus hijas y colabora con ellas en temas escolares. En un momento de buena relación y sin escándalos con Fabián Cubero, la mediática cumple con sus obligaciones y a veces, el cansancio la supera.

Redes de Nicole Neumann

Es así que con ganas de descansar un rato, Nicole intentó dormir un rato en un enorme casa de country, pero hubo algo que interrumpió su momento de paz.

Su vecino no tuvo mejor idea que cortar el pasto en horas de la siesta y la ex panelista de El Trece indignada hizo catarsis en sus redes sociales: “¿No les digo? 20 minutitos tenía y a él se le ocurre cortar el pasto, obvio”, manifestó molesta la rubia y agregó que no es la primera vez que sucede.

“Para los que no estaban al tanto, tengo un vecino o jardinero, no sé, que siempre, sea la hora del día que sea, porque no es siempre lo mismo y es muy poquito lo que tengo para dormir, se pone a cortar el pasto. Ahora, son dos”, exclamó en su historia de Instagram junto a una foto agarrándose la cabeza.