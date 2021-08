Nicolás Occhiato reveló por qué no puede ser amigo de Flor Vigna

En los casi siete años que estuvieron juntos, Nicolás Occhiato y Flor Vigna tuvieron varias idas y vueltas. Y aunque en el último tiempo, parecía que habían encontrado la forma de estar juntos sin ponerle el título de noviazgo a su relación, en marzo pasado se separaron definitivamente.

A diferencia de otras rupturas, esta vez el conductor y la actriz decidieron no seguir como amigos, sino tomar caminar separados para no confundir sus sentimientos una vez más. “Con Flor pasamos siete años muy importantes en la vida de cada uno y acompañándonos en todo. Amigos no somos porque es difícil, pero sabemos que el otro está por si lo necesita, con un mensaje, con charla”, reveló el exparticipante de Combate en una entrevista con Catalina Dlugi.

Asimismo, le dedicó una serie de elogios a su ex pareja: “Nos conocimos muy de chiquitos con Flor y vivimos muchas cosas. Eso hace muy fuerte el vínculo. Ella es una genia, una fuera de serie. No solo por lo que hace, sino por la cabeza que tiene”. Y aseguró que actualmente no tiene tiempo para encarar otra relación seria, ya que está muy ocupado con su carrera.

Nicolás Occhiato y su nueva faceta empresarial

El ganador del Bailando 2019 acaba de emprender un importante desafío laboral de la mano de Luzu, su productora de contenidos. “Todavía me suena extraño porque todo esto es nuevo. Estoy aprendiendo mucho de negocios, me veo más productor que empresario”, reveló.

Y detalló: “Luzu es una productora que produce para su propio medio de comunicación, ahora vamos a sumar programación en vivo, en este híbrido que no es ni radio ni tele. La idea es pasar la ficción grabada. Ahora estoy filmando un documental de mis abuelos, esto salió medio sin querer durante la cuarentena”.