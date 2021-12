Nicolás Cabré recordó el accidente escatológico que tuvo en plena función y que sorprendió a Ricardo Darín

Este miércoles por la noche Nicolás Cabré estuvo sentado en el sillón de “Los Mammones”, el ciclo de América que conduce Jey Mammón en el que todos los famosos que van disfrutan del ambiente distendido y de todas las humoradas que aparecen a lo largo de la noche.

Allí, bajo un ambiente relajado el entrevistado contó algunas anécdotas ocurridas a lo largo de su carrera y el conductor no pudo resistir y le preguntó por un accidente que tuvo en una obra de teatro cuando tenía tan solo 15 años: “Hiciste una obra fabulosa con Ricardo Darín y Ana María Picchio. Escena en donde, reza la historia, te tiraste un pedo sonoro que se escuchó hasta la quinta fila”.

“Hacíamos la obra “Algo en común” y yo entraba al principio y al final, entre medio me quedaba mirando la obra y me dolía un poco la panza, y ya me tocaba salir y no llegaba”, comenzó relatando entre risas Cabré. “Lo venía amasando y te juro por Dios que fue un ruido que parecía que se corría el sillón”. “Era un estruendo con preparación”, completó con complicidad el conductor, mientras todos los presentes estallaban de risa.

“Fue una cosa horrible. Ricardo me miró como diciendo ‘no puedo creer lo que pasó’. Ana fue la única que no se dio cuenta, le volé la peluca”, bromeó Nicolás, quien acotó que al ser en la parte final del espectáculo no pudo continuar con el monologo final: “No había manera de seguir. Para la gente terminó ahí, fue tan perfecto porque había un silencio”.

Luego habló sobre las reacciones posteriores: “A mí me daba mucha vergüenza salir y que alguien me dijera algo. Pero salimos a saludar y todos aplaudieron. Fernán Mirás vino una vez que me dijo ‘me encantó la obra, lástima el pedo te tiraste”, relató haciendo referencia a que Darín le reveló a todos sus conocidos sobre este particular accidente.