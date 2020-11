En comunicación con “Intrusos” (América) Nico Occhiato comentó el particular momento que está viviendo junto a Flor Vigna luego de su larga separación y reciente reconciliación en medio de la cuarentena por el coronavirus.

La pareja se unió nuevamente y lejos de esconderse como lo hacían antes cuando ambos participaban del Bailando, ahora los jóvenes se muestran en las redes sociales cada vez que pueden.

Consultado sobre cómo está todo en la pareja, Occhiato dijo: “Está todo excelente, está todo muy bien. Nosotros nos queremos mucho, nos amamos. La pasamos muy bien juntos, disfrutamos mucho de los momentos juntos. Nos potenciamos mutuamente. Flor es una persona que siempre querés tener cerca”.

Pablo Layus quiso ir más allá y consultó: “Si te pregunto, ¿estás de novio en este momento, qué me decís?”. Ante esa pregunta la respuesta del ex Combate fue un poco desconcertante: “Eso no lo sé ni yo. Hoy en día te puedo decir que nos queremos mucho, que nos amamos, que la pasamos bárbaro… El título no lo tenemos de puertas para adentro. Entonces, no te lo puedo contar de puertas para afuera porque no existe. Estamos viendo esto y construyendo un vínculo hermoso, que tenemos juntos”, finalizó.