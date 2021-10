Nico Furtado también está de novio: Josefina estalló en público al ver las fotos junto a la China Suárez

La separación de Mauro Icardi y Wanda Nara explotó de tal manera que, además de hablarse de la China Suárez como la tercera en discordia, aparecieron un montón de nombres más que quedan ligados a esta historia de amor y engaños.

Nicolás Furtado es quien se sumó a la novela y también su novia. Si si, el actor está en pareja mientras que se lo vincula a la ex de Benjamín Vicuña.

Fue en “Los ángeles de la mañana” que se reveló ese dato que complica aún más a la madre de Rufina, Magnolia y Amancio. Y es que después de ser vinculada a Icardi, de que aparecieron supuestas fotos hot que ella le envió vía Telegram, ahora se la une al actor uruguayo que interpretó a Diosito en “El marginal”.

Lo cierto es que los jóvenes están en España cumpliendo con sus respectivos proyectos laborales y suelen encontrarse en el gimnasio, según confió Yanina Latorre. Pero el tema es que parecería ser que su affaire ya viene desde Buenos Aires.

El problema es que Nico Furtado está de novio con Josefina Presno, una joven modelo que no dudó ni un segundo en volcarse a su cuenta de Instagram para referirse a las versiones que unen a los actores.

Qué dijo la novia de Nicolás Furtado sobre las fotos de él con la China Suárez

En su cuenta privada de Instagram, Josefina escribió con honestidad y tristeza. “La procesión puede ir por dentro. Pero siento. Un montón. No nací para medias tintas. Es a todo o nada”, se lee en la publicación.

Luego suma: “Lo que siento, lo siento a fuego. Y lo que no, lo siento un montón también. Es intenso. Es un sentir profundo. No lo puedo caretear. Porque aunque lo intente, se nota. Y en algún punto no me interesa caretearla. Lo que siento, lo siento. Fin. Porque siento un montón, y es inevitable”.