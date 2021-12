Nicki Nicole conoció a la nena fan que se volvió viral por su llanto

Érica, una nena fanática de Nicki Nicole, se volvió viral por la forma en que se emocionó durante un reportaje que el Canal Doce de Córdoba le hizo a la salida del show de la trapera. Sus imágenes recorrieron todo el país y conmovieron a la propia artista, que de inmediato quiso conocerla.

En el video que se difundió a través de Twitter se puede ver a la cronista preguntarle a la menor por qué le gusta Nicki Nicole, a lo que ella responde con una sonrisa tierna: “Porque es muy bajita como yo. Y que canta muy bien y soy muy fan de ella”.

Pero enseguida se le quiebra la voz y empieza a llorar desconsoladamente cuando le dice a la periodista que le gustó todo el show de su ídola.

Frente a la viralización del video, la periodista María Florencia Ferrero explicó en su cuenta de Twitter por qué la nena estaba tan comnovida: “Después de la nota se acercó su mamá y me contó: ‘Es que no sabés la odisea que fue. No tengo trabajo hace varios meses y su mayor deseo era venir. Participé de todos los sorteos y a último momento ganamos unas entradas’”.

Por eso, inició una campaña para que la pequeña fan pueda conocer personalmente a Nicki Nicole. De hecho, las imágenes llegaron hasta la propia artista, quien también trató de dar con el paradero de la nena. “No puedo creer esto. Te quiero conocer, ayúdenme a contactarla”, escribió la cantante en una historia de Instagram.

Érica cumplió su sueño y conoció a Nicki Nicole.

Nicki Nicole conoció a la pequeña fan

Finalmente, Érica pudo cumplir su sueño de conocer a Nicki Nicole, al menos de manera virtual. El encuentro fue gracias al canal cordobés, y la nena no pudo evitar romper en llanto nuevamente.

Pero además, la rosarina la invitó a su show en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. “Gracias por el amor que me das, por escucharme. De verdad que estoy muy contenta de conocerte. Quiero verte ya en persona y poderte dar un abrazo, poder pasar tiempo con vos y con tu familia”, expresó la cantante a su fan número uno.