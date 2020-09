Ni acompañada por Maluma se salvó: Charlotte Caniggia consigue un puntaje bajísimo en su debut del Cantando 2020

Anoche fue la presentación Charlotte Caniggia junto a su compañero Cristian Sergio en el Cantando 2020, pero a pesar de que la mediática pensaba que su paso por el programa sería un triunfo desde el principio, los jurados no estuvieron muy conformes con su performance de “Mayores” de Becky G. Tan mal parados quedaron que ya deberán defender su lugar en la próxima sentencia, que se llevará a cabo este jueves.

“El tema estuvo bien elegido. Si lo eligió ella, un punto a favor por eso. Tu compañero estuvo muy bien. Tenés un lujo de compañero. En realidad, lo voy a puntuar a él. Ella cantó, pero lo menos posible, gracias a Dios. No me gustó la actitud. Creo que eras más fresca cuando estabas en el Bailando”, comenzó Nacha Guevara en su devolución.

Lo gracioso del tema es que Nacha no entendió el chiste que hacían los conductores, Ángel de Brito y Laurita Fernández, y tomó su decisión creyendo que Sergio era en realidad… ¡MALUMA!

La jurado se mostraba sorprendida y dijo ante la sorpresa de todos: “¡Con razón! Yo digo: ‘¡Qué bien que canta!’ ¿Viste que yo te digo que no conozco a nadie? ¡Es cierto! No: bien, muy bien. Un lujo de compañero tenés, ¿eh?”.

Finalmente dejó claro que su puntaje iba a ser dividido por la suma de los dos, pero que en realidad solo iba a evaluar la performance de “Maluma”. Ahí salió a aclarar Laurita, tratando de safar en el malentendido: “Entonces la puntuación es para Sergio, muy parecido a Maluma”. Nadie entendía si sus comentarios iban en broma o no, pero la jurado puso un 10 al supuesto Maluma, pero sumado al 0 que se le atribuye a Charlotte, el puntaje les quedó en 5. Al final, las redes estallaron en risas, y nadie dejo pasar la confusión de Nacha.

Por su parte, Oscar Mediavilla dijo sobre la presentación: “No generó una molestia lo que escuché. No fue algo como para salir corriendo del estudio. El preconcepto mío, me lo tengo que guardar, porque yo decía ‘uh, va a cantar mal’, y la verdad que, en esta canción, llevaste todo muy bien”. En esta ronda su voto es secreto, así que habrá que esperar a ver cuanto le pone a la pareja.

Karina La princesita y Moria Casán fueron más benevolentes en su puntaje a la nueva pareja y en sus devoluciones, pero al final, el resultado les quedó en 16, y ahora Charlotte y Sergio deberán enfrentarse en la ronda de sentencia.

“Era obvio, me lo esperaba. Estoy enojada y tengo un humor del ort... pero no lo quiero sacar acá. Ahora, me voy a mi casa y capaz se me pasa. La próxima quiero hacer un tema en inglés porque en español yo canto muy mal”, dijo Caniggia antes de retirarse.